L1 : Angers et Montpellier s'enfoncent dans la crise, Nantes respire

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

19e journée de Ligue 1

Angers - Clermont : 1-2

Montpellier - Nantes : 0-3

Reims - Nice : 0-0

Toulouse - Brest : 1-1

Ce dimanche à 15 heures avait lieu le dix-neuvième multiplex de la saison en Ligue 1. Quatre matchs étaient au programme. Angers recevait Clermont, Montpellier était aux prises avec Nantes, Reims affrontait Nice et enfin, Toulouse devait faire face à Brest.

Angers n'y arrive toujours pas ! Lanterne rouge de Ligue 1, le SCO a de nouveau chuté ce dimanche en Ligue 1 lors de la réception de Clermont. Une défaite sur le score de 2 buts à 1 qui plonge un peu plus les hommes d'Abdelaziz Bouhazama dans la crise. Trop fébrile défensivement, Angers aura scellé son sort dans ce match aux pires des moments, soit en fin de première période et en tout début de seconde, avec des buts clermontois d'Elbasan Rashani et de Neto Borges. Sofiane Boufal aura réduit la marque à la 80ème minute, en vain...

Dans les autres rencontres, Montpellier a totalement coulé à la Mosson face au FC Nantes. Réduits à 9, les Héraultais ont logiquement subi la loi des Canaris, victorieux 3 buts à 0. Enfin, les deux autres rencontres des matchs de 15h se sont soldées par un match nul. Nice n'a pas su confirmer sa victoire sur Montpellier dans la semaine et n'a pu faire qu'un triste match nul (0-0) face à Reims. Enfin, Toulouse et Brest se sont neutralisés sur le score de 1 but partout. Au classement, Angers est bon dernier et Brest, 18ème. Montpellier pointe de son côté à la 15ème place. Suivent le FC Nantes (13ème), Toulouse (12ème), Reims (11ème), Nice (10ème) et Clermont (8ème).