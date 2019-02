L1 : À 10, Nantes enfonce Caen dans la zone rouge

Dans : Ligue 1, SMC, FC Nantes.

Stade Michel-d'Ornano.

Caen - Nantes : 0-1.

But : Rongier (80e sp) pour Nantes.

Expulsion : Girotto (34e) pour Nantes.

Réduit à 10, après l'expulsion de Girotto en première période (34e), le FC Nantes a réussi à s'imposer sur la pelouse de Caen, grâce à un but sur penalty du capitaine Rongier (78e).

En gagnant ce match de la peur (1-0), le FCN se relève donc et se donne de l'air dans la lutte pour le maintien. Les Canaris, désormais quatorzièmes, ont neuf points d'avance sur la zone rouge, bien gardée par leurs adversaires normands. À cause de cette cinquième défaite de suite en championnat, le SMC est en crise, et l'entraîneur Mercadal se retrouve sur un véritable siège éjectable.