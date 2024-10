OM-PSG ‍: La malédiction prend fin dimanche, il l'annonce

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Guyot

Dimanche, l’Olympique de Marseille accueille son grand rival, le Paris Saint-Germain, pour le choc de la 9ème journée de championnat. L’adjoint du maire de Marseille en charge du sport croit en l’OM et pense le club phocéen capable de briser la mauvaise série à domicile contre le PSG.

Un choc qui promet beaucoup. Ce dimanche 27 octobre, l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain vont se retrouver au Stade Vélodrome et vont en découdre sur le terrain. Une affiche attendue avec énormément d’impatience par les fans des deux équipes bien sûr mais également de façon plus générale par tous les amateurs de la Ligue 1. Une opposition qui met aux prises deux des trois meilleures équipes au classement et qui donne encore plus de piment au match qui se déroulera dans un stade à guichets fermés dans les Bouches du Rhône. Adjoint du maire de Marseille en charge du sport, Sébastien Jibrayel était l’invité de BFM Marseille et il a donné son pronostic pour ce match qui risque d’offrir des étincelles.

Sébastien Jibrayel voit l’OM battre le PSG

💬 "Dimanche, je supporterai l'OM face au PSG"



A moins d’une semaine du coup d’envoi, Jibrayel n’a qu’un souhait, voir l’OM réaliser un gros coup et l’emporter devant ses supporters : «Dimanche, je supporterai l’OM face au PSG. Je souhaite vraiment une victoire de l’Olympique de Marseille, surtout après le match qu’on a vu à Montpellier. Ça se prépare, d’ici jeudi et vendredi on va encore avoir une ville qui va vibrer pour son club. Le stade sera à guichets fermés, ce sera une belle affiche, j’espère que ce sera une fête populaire comme on a l’habitude de le faire à Marseille. Que le meilleur gagne, mais j’aimerais que l’OM puisse mettre fin à sa série de défaites à domicile. J’en suis persuadé vu l’équipe qu’on a», a-t-il lâché. Outre une victoire en 2023 en Coupe de France, l’OM ne s’est plus imposé à domicile en Ligue 1 contre le PSG depuis novembre 2011. Les supporters espèrent que la bande à Roberto De Zerbi sera la première à triompher de l’ogre parisien depuis près de quinze ans.