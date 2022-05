L'OM gifle Lorient et reprend sa deuxième place

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM bat Lorient 3-0

Buts pour l'OM : Bamba Dieng (39e), Mattéo Guendouzi (48e) et Gerson (67e)

L'OM n'a pas tremblé lors de son déplacement ce dimanche à Lorient. Plus forts dans tous les secteurs de jeu, les hommes de Jorge Sampaoli se sont imposés trois buts à zéro et reprennent leur place de dauphin du PSG en Ligue 1. Bamba Dieng, Mattéo Guendouzi et Gerson auront été les buteurs côté phocéen. Petit bémol tout de même pour le club phocéen, les sorties sur blessure de Gerson, Bamba Dieng et Cédric Bakambu. Elles viennent s'ajouter à celle avant le match d'Amine Harit. A deux journées de la fin du championnat de France, la lutte pour le podium reste plus serrée que jamais. Le prochain match de l'OM en Ligue 1 sera du côté de Rennes. En attendant, les joueurs olympiens comptent trois points d'avance sur Monaco, troisième.