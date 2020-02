L’OM frappe un énorme coup sur la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Stade Pierre Mauroy.

Lille OSC - Olympique de Marseille : 1 à 2.

Buts : Osimhen (51e) pour le LOSC ; Reinildo csc (67e) et Benedetto (69e) pour l'OM.

Dans un match plein de rebondissements, l’Olympique de Marseille a finalement dominé le Lille OSC grâce à un but de Benedetto (2-1).

Quatre jours après son élimination de la Coupe de France contre l’OL, l’OM voulait réagir en championnat. Mais en première période, Marseille s’en remettait surtout à Mandanda, qui enchaînait les arrêts décisifs (4e, 15e) afin de préserver le score nul et vierge jusqu’à la pause (0-0 à la 45e). Sauf que dès le retour des vestiaires, le gardien olympien ne pouvait rien faire contre Osimhen, qui gagnait son face-à-face après une belle passe en profondeur de Bamba (1-0 à la 51e).

Par la suite, l’OM relevait peu à peu la tête, et à l’heure de jeu, Marseille disposait d’une énorme occasion pour égaliser, mais Rongier ne transformait pas le penalty provoqué par Sarr à cause d'un arrêt de Maignan (60e)... Mais dans la foulée, l'OM revenait dans le match avec un but contre son camp de Reinildo, qui poussait une tête de Germain au fond de ses filets (1-1 à la 67e). Revigorée, la troupe de Villas-Boas passait ensuite devant grâce à Benedetto, qui coupait parfaitement un centre de Germain au premier poteau (1-2 à la 69e).

Après ce but, l’OM réussissait finalement à tenir jusqu’au bout (1-2). En enchaînant un 14e match de suite sans la moindre défaite en L1, Marseille creuse donc un énorme trou sur ses poursuivants dans la course à la deuxième place. Puisqu’après 25 journées, l’OM a 11 points d'avance sur le troisième rennais et 12 unités sur son adversaire du soir, qui rechute après trois succès de suite. À Marseille, ça sent donc bon le podium et la Ligue des Champions !