L’OM en costaud dans le Chaudron de l'ASSE

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

ASSE - OM 2-4

Buts pour Saint-Etienne : Bouanga (9e), Gourna (85e)

Buts pour Marseille : Payet (45e sp), Kolodziejczak (60e csc), Dieng (66e sp), Harit (72e)

Dans la course au podium, l’OM est d’ores et déjà le grand vainqueur. Après le match nul entre Nice et Rennes (1-1) ce samedi, les Marseillais ont su faire preuve d’une grande maitrise pour aller s’imposer à Saint-Etienne sur le score de 4-2.

Pourtant, tout avait mal débuté pour l’OM, qui prenait le meilleur en début de match mais se faisait surprendre par un contre de Bouanga, bien aidé par les hésitations de Kolasinac et les mains moites de Pau Lopez (0-1, 9e). Dès lors, l’ASSE, galvanisée, s’accrochait à son avantage avant de donner littéralement l’égalisation à l’OM. Sur un corner, Mangala ceinturait inutilement Caleta-Car pour un pénalty indiscutable, même si c’est la VAR qui le signalait. Payet égalisait (1-1, 45e) juste avant la pause.

Dès lors, il n’y avait qu’une seule équipe sur le terrain, et l’OM qui avait du mal à se montrer efficace pouvait compter sur les Stéphanois, à l’image de ce contre son camp incroyable de Kolodziejczak, qui marquait dans sa lucarne en voulant dégager un ballon chaud (1-2, 60e). Gerson provoquait un nouveau pénalty, transformé par Dieng (1-3, 66e) et Harit ponctuait le festival après un bon service de Guendouzi (1-4, 72e). La réduction du score de Gourna, d’une belle frappe, ne changeait rien à la donne (2-4, 85e). L’OM sortait la grosse victoire au bon moment, pour prendre la deuxième place avec autorité. Pour l’ASSE, c’est l’heur de se rappeler que le maintien est très loin d’être acquis, surtout avec ce rythme d’un victoire sur les 6 derniers matchs.