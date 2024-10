L’OL et l’OM cartonnent, panique en Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

La journée de dimanche a été marquée par les cartons de l’OL au Havre (0-4) et de l’OM sur la pelouse de Montpellier (0-5. Des résultats désastreux pour le niveau de la Ligue 1 selon Grégory Schneider.

Les gros ont été au rendez-vous dimanche en Ligue 1. L’Olympique Lyonnais d’abord avec une victoire convaincante au Havre (0-4), notamment grâce à une superbe doublette Fofana-Cherki. L’Olympique de Marseille ensuite, large vainqueur d’un Montpellier en crise totale (0-5). Les cadors du championnat de France ont assumé leur statut, mais la facilité avec laquelle ils ont battu leurs adversaires respectifs n’a rien de vraiment rassurant pour le niveau de la Ligue 1 selon Grégory Schneider.

L1 : L'OM colle une violente déculottée à Montpellier ! https://t.co/pUXrWA4IDf — Foot01.com (@Foot01_com) October 20, 2024

Sur X, le journaliste de Libération a exprimé ses inquiétudes pour le championnat de France, de plus en plus divisé en deux avec des équipes de bas de tableau qui n’ont jamais semblé autant à l’agonie financièrement, ce qui se ressent automatiquement sur le niveau des joueurs. « Impossible de se réjouir des cartons de l'OM et de l’Olympique Lyonnais, au-delà des fans des deux clubs : des non-matchs, qui disent la disparité énorme des moyens en L1 - une parodie de compétition. Entre équipes qui ne sont pas du même monde » a publié le chroniqueur de la Chaîne L’Equipe, qui a rarement vu de telles différences de niveau en Ligue 1, au point de voir l’OL et l’OM se balader à l’extérieur en inscrivant respectivement quatre et cinq buts.

Un énorme fossé se creuse en Ligue 1 ?

Il est clair que les supporters des deux Olympiques ne vont pas se plaindre de cela, tant ils ont vu leur équipe galérer dans un passé proche. Mais les claques infligées par les hommes de Pierre Sage et ceux de Roberto De Zerbi au Havre et à Montpellier mettent effectivement en lumière un fossé de plus en plus important entre les locomotives de la Ligue 1 et les autres. La question est maintenant de savoir si, comme le pense Grégory Schneider, cela est si terrible. Car la situation semble assez similaire dans d’autres championnats européens, avec des cartons réguliers des équipes de tête.