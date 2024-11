L'ASSE corrigée, le Rennes de Sampaoli est lancé

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

13e journée de Ligue 1

Roazhon Park

Le Stade Rennais bat l'AS Saint-Etienne 5-0

Buts pour le Stade Rennais : Kalimuendo (39e sp, 61e, 67e sp), Blas (45e+6), Gouiri (53e)

Exclusion : Cafaro (37e) pour l'AS Saint-Etienne

Deux mois après le 8-0 à Nice, l’AS Saint-Etienne a reçu une nouvelle correction en Ligue 1. Cette fois, les Verts ont subi la loi du Stade Rennais (5-0), vainqueur de son premier match sous les ordres de Jorge Sampaoli. La première demi-heure annonçait pourtant un autre scénario. Le milieu offensif stéphanois Cafaro trouvait le poteau de Mandanda, et ne passait pas loin d’obtenir un penalty sur une intervention plus que limite de Faye… De l’autre côté du terrain, le penalty était plus évident puisque ce même Cafaro détournait volontairement la frappe de James de la main : carton rouge pour l’ancien Rémois (37e) et ouverture du score signée Kalimuendo (1-0, 39e).

Kalimuendo s'offre un triplé !

Autant dire que l’on assistait à une rencontre bien différente. Seul sur le terrain, Rennes prenait un double avantage grâce au missile de Blas (2-0, 45e+6) ! Et au moment où les Verts commençaient à placer des contres au retour des vestiaires, Gouiri (3-0, 53e) de la tête tuait déjà le suspense sur un centre parfait de Blas. Les locaux auraient pu s’arrêter là mais Kalimuendo (4-0, 61e) enfonçait le clou sur un magnifique enchaînement dans la surface, avant son deuxième penalty réussi (5-0, 67e). Après trois défaites consécutives, les Rouge et Noir se donnent de l’air, contrairement à l’ASSE provisoirement 14e.