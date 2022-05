Kylian Mbappé meilleur buteur et passeur de Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Héros de la soirée, Kylian Mbappé a dignement fêté sa prolongation de contrat avec le PSG en signant un triplé et scellé sa place de meilleur joueur de la Ligue 1.

Avant le match contre Metz, dernière sortie de la saison 2022-2023, Nasser Al-Khelaifi a eu le bonheur de confirmer la prolongation de contrat de Kylian Mbappé pour trois ans de plus. Et ce dernier lui a bien rendu, puisque l’attaquant français a signé un triplé contre le club lorrain, et a ainsi décroché le titre de meilleur buteur de Ligue 1 avec 28 buts, mais en plus Mbappé a également décroché le titre de meilleur passeur de notre Championnat avec 17 passes décisives. C’est le premier joueur à réaliser ce doublé depuis que la Ligue de Football Professionnel a décidé d’attribuer des trophées pour ces deux titres honorifiques.