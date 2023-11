Kylian Mbappé joueur du mois d'octobre en Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Après Takumi Minamino en août et Marcin Bulka en septembre, Kylian Mbappé a été élu joueur du mois en Ligue 1 pour octobre. L'attaquant du PSG a été récompensé pour ses trois buts marqués et sa passe décisive délivrée notamment. Il devance son jeune coéquipier parisien Warren Zaire-Emery et le milieu russe de l'AS Monaco Aleksandr Golovine. Il s'agit de la dixième fois déjà que Kylian Mbappé est élu joueur du mois en Ligue 1 depuis le début de sa carrière.