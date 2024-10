Il claque la porte de DAZN, ce journaliste n'en pouvait plus

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Après seulement six semaines passées sur DAZN, Luigi Colange a décidé de quitter immédiatement DAZN. La raison n'avait pas été dévoilée, mais désormais, elle l'est.

Tandis que deux journalistes de L'Equipe, Virginie Sainsily et Alicia Dauby, vont rejoindre le diffuseur de la Ligue 1 dès la reprise du Championnat, la chaîne sportive va devoir compenser le départ d'un de ses commentateurs vedettes, Luigi Colange. Durant l'été, le journaliste passé par différents médias, dont notamment RMC Sport, Téléfoot Prime Vidéo, avait rejoint l'équipe de DAZN au lancement de la chaîne, mais on l'a appris cette semaine, finalement notre confrère a décidé de ranger ses affaires et de quitter immédiatement le diffuseur de la Ligue 1. Contacté par le quotidien sportif, Luigi Colange a évoqué « une divergence de point de vue éditorial » qui l'a poussé à abandonner aussi vite son poste sur DAZN. Cependant, des sources permettent d'en savoir plus sur cette décision forcément pas facile à prendre pour l'un des journalistes les plus appréciés dans le monde du football.

DAZN ne lui a pas donné les moyens de réussir

Les abonnements DAZN pour la L1 :

- 30€ : écran noir commenté par Yoann Riou et Chantal Ladesou

- 50 € : première mi-temps uniquement

- 150 € : match en entier entrecoupé de pubs de 5 minutes

- 300 € : match d'Angers ou de Strasbourg en exclusivité

- 800 € : 8 matchs sur 9 pic.twitter.com/tVW2N1gbLu — Winamax Sport 🔞 (@WinamaxSport) July 15, 2024

Tandis que les abonnés à DAZN estiment que le contenu éditorial autour des matchs de Ligue 1 n'est pas à la hauteur du prix des abonnements, Luigi Colange a, lui aussi, fait le même constat. Même si la chaîne a confié au média sportif que le départ du journaliste était dû à l'impossibilité pour ce dernier à coller avec l'esprit DAZN, Sacha Nokovitch et Etienne Moatti révèlent que Luigi Collange a vite constaté que les moyens techniques mis en place pour couvrir les matchs de Ligue 1 étaient notoirement trop faibles, et que le traitement qui lui était réservé n'était pas vraiment à la hauteur de ses attentes et de ce qu'on lui avait promis au moment de le faire signer. Alors, plutôt que d'attendre un éventuel changement de cap de DAZN, le commentateur de la Ligue 1 a tourné les talons et a quitté la chaîne sportive. Pour l'instant, DAZN ne l'a pas encore remplacé poste pour poste.