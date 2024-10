Deux journalistes de L'Equipe signent chez DAZN

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Critiquée par la faiblesse de sa couverture éditoriale de la Ligue 1, DAZN a décidé de recruter deux journalistes de la chaîne L'Equipe afin de muscler son jeu.

Parmi les critiques qui sont tombées sur DAZN depuis le début de la saison de Ligue 1, il y a la maigreur de ses émissions, la chaîne se contentant de prendre l'antenne quelques minutes avant les matchs et de rapidement la rendre après le coup de sifflet final. Loin des standards connus auparavant avec Canal+ et Beinsports, d'autant que le nouveau diffuseur de la L1 a supprimé le magazine du dimanche soir. Pour le patron de DAZN France, tout cela s'explique par le délai ultra court qui lui a été donné entre l'attribution des droits par la LFP et le début de saison, obligeant le groupe anglais à parer au plus pressé. Mais désormais DAZN veut évoluer dans le bon sens, et c'est dans ce cadre que deux journalistes de la chaîne L'Equipe vont rejoindre la chaîne qui donne l'essentiel de la Ligue 1.

DAZN va piocher sur la chaîne L'Equipe

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alicia Dauby (@alicia_dby)

Les deux journalistes sont Virginie Sainsily et Alicia Dauby. Virginie Sainsily est bien connue des amateurs de Ligue 1 puisqu'elle a notamment travaillé sur la chaîne Ligue 1 de Prime Vidéo, tandis qu'Alicia Dauby a également une belle carrière dans les médias, passant par exemple par Sport24 et Canal+, avant de rejoindre la chaîne L'Equipe. Pour DAZN, il s'agit clairement d'apporter un vrai plus à sa couverture éditoriale, au moment où l'on a appris que la chaîne sportive ne comptait que 500.000 abonnés. D'autant que si Virginie Sainsily et Alicia Dauby rejoignent DAZN, on a appris cette semaine que Luigi Colange avait quitté la chaîne après seulement six semaines. Si le journaliste n'a rien voulu dire sur les raisons de cette décision, le quotidien sportif révèle que ce dernier se plaignait « d'un dispositif de suivi des rencontres trop léger et un manque de considération. » En recrutant de nouvelles têtes, DAZN souhaite rectifier le tir.