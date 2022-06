Gérard Lopez, une Formule 1 risque de l'écraser

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Le propriétaire des Girondins de Bordeaux est rattrapé par une affaire qui date de l'époque où il était le boss de l'écurie de Lotus en Formule 1. Gérard Lopez a été inculpé au Luxembourg, mais il nie les accusations.

En 1992, la reine d’Angleterre avait évoqué une « Annus horribilis » en référence à la terrible année qu’Elizabeth II venait de vivre, mais 30 ans plus c’est Gérard Lopez qui peut utiliser cette expression en latin. L’homme d’affaires, qui s’est installé depuis quelques années dans le football enchaîne les soucis et cela prend un tournant assez désagréable pour lui. Sur le plan sportif, les Girondins de Bordeaux ont vécu une saison cauchemardesque, et cela s’est terminé par une dernière place au classement de Ligue 1 et donc une relégation qui ne doit rien à personne. Quelques jours plus tard, le club belge de Mouscron, qui appartient aussi à Gérard Lopez, a été contraint à déclarer sa faillite, se retrouvant renvoyé dans le championnat amateur. Absent de Bordeaux pendant la fin de saison, du côté des supporters bordelais on commence à trembler, car le club au scapulaire doit passer devant la Direction Nationale du Contrôle de Gestion et ses finances ne sont pas au mieux. Mais cela n’est pas tout.

Une machine à blanchir de l'argent ? Gérard Lopez se défend

Donc Bordeaux est en Ligue 2, Boavista est interdit de recrutement et Mouscron est en liquidation judiciaire ... Le point commun ? Gérard Lopez.

Mais ce n'est pas ça le pire !

C'est qu'il va encore réussir à reprendre des clubs ... et des pigeons lui feront confiance. https://t.co/6LMGPNMXcK — EspoirsduFootball (@EspoirsduFoot) May 31, 2022

Cette semaine, Gérard Lopez a été inculpé au Luxembourg pour « faux et usage de faux » dans le cadre d’une affaire qui remonte à 2018, à l’époque où Lopez était aux commandes de l’écurie Lotus, alors en Formule 1. Si le patron des Girondins de Bordeaux nie fermement toutes les accusations contre lui dans ce dossier, le Parquet a tout de même lancé la procédure qui pourrait aboutir à un procès. Selon RTL, via l’écurie de Formule 1, deux millions auraient été virés de Lotus vers un club de football luxembourgeois, Esch-sur-Alzette, avant de ressortir du côté d’une société à Hong Kong. Pour la justice locale, c’est une évidence, tout cela est une vraie lessiveuse à argent, tandis que Gérard Lopez se défend de tout cela et reste innocent jusqu’à preuve du contraire.