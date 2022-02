Frédéric Antonetti suspendu 7 matchs !

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Suite à sa violente altercation avec Sylvain Armand, à la fin du match Lille-Metz, Frédéric Antonetti est suspendu dix matchs dont trois avec sursis. Les deux dirigeants du LOSC sont, eux aussi, punis.

Réunie ce mercredi soir, la Commission de Discipline de la Ligue de Football Professionnel n’a pas été tendre avec l’entraîneur du FC Metz, qui avait disjoncté en toute fin de rencontre vendredi dernier à Lille. Furieux de voir Sylvain Armand proche du terrain, Frédéric Antonetti s’était violemment jeté sur le dirigeant du LOSC et l’avait frappé. Logiquement expulsé par l’arbitre, le technicien avait ensuite piqué un coup de sang en conférence de presse, estimant que Sylvain Armand et Olivier Létang n’avaient rien à faire là, et que cela l’avait fait craquer. Reprochant ensuite à la France de ne pas aimer les entraîneurs dans son style, Antonetti était monté dans les tours.

Visiblement, les gendarmes du foot professionnel n’ont pas entendu l’ensemble des arguments d’Antonetti et l’ont lourdement sanctionné en lui infligeant dix matchs de suspension, dont trois avec sursis, cette sanction prenant effet immédiatement. Concernant le président de Lille, Olivier Létang prend deux matchs de suspension, tandis que Sylvain Armand est lui puni pour 4 rencontres. En espérant que cela serve de leçon à tout le monde.