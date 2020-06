Foot : Trop de matchs, la FFF enterre déjà la L1 à 22

Dans : Ligue 1.

Il y a plus d’une semaine, le Conseil d’Etat suspendait temporairement les relégations d’Amiens et de Toulouse en Ligue 2.

A la suite de cette décision, la Ligue de Football Professionnel est donc dans l’obligation de réévaluer sa décision, ce qui ne veut toutefois pas dire que les deux clubs concernés sont sauvés. En réalité, c’est tout l’inverse puisque jeudi, la Commission calendrier de la Fédération Française de Football s’est réunie afin d’aborder le sujet. Et dans ce rapport de réunion que le journal L’Equipe s’est procuré, il est clairement indiqué qu’une Ligue 1 à 22 entraînerait automatiquement un calendrier infernal. Toulouse et Amiens peuvent donc trembler, leur relégation ne semble plus être qu’une question de temps…

« Cette impossibilité résulte du constat d'une surcharge calendaire qui ne laisserait aucune solution pour des matches reportés. Même dans une configuration à 20 clubs (38 journées), les joueurs seront confrontés à des séquences particulièrement relevées en termes de succession de rencontres officielles » peut-on notamment lire dans ce document. Autant dire que pour Toulouse et Amiens, cela sent clairement le roussi et l’avenir semble bel et bien s’écrire en Ligue 2, malgré la décision rendue il y a une semaine et demie par le Conseil d’Etat. Un coup dur pour les deux formations, lesquelles s’étaient félicités de la décision de la plus haute juridiction administrative du pays, en clamant leur maintien en Ligue 1 un peu trop rapidement. D’un point de vue du calendrier, il est clair que ce championnat à 22 clubs semblait très complexe à mettre en œuvre. Financièrement, plusieurs clubs de L1 se féliciteront également de cette décision, qui permettra de réduire le partage des droits télévisuels…