FIFA : Le PSG, l’OM et l’OL invités au grand tournoi des cadors

Dans : Ligue 1.

Editeur du jeu vidéo FIFA 20, EA Sports organise un tournoi regroupant de grands clubs européens et trois représentants de Ligue 1. L’objectif : verser 1 million de dollars au fonds de soutien contre le Covid-19 de Global Giving.

Très belle initiative de la part d’EA Sports. Pour soutenir la lutte contre le coronavirus, la marque d’Electronic Arts versera 1 million de dollars à l’issue d’un tournoi sur FIFA 20. Le fonds d’aide sera donc forcément le grand gagnant de cette opération. Mais manette en main, qui sera le vainqueur de cette compétition ? Tout se jouera pendant cinq jours à partir du mercredi 15 avril. Vingt équipes se disputeront le titre parmi lesquelles on retrouve de nombreux cadors européens ainsi que le Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais pour représenter la France. Petite précision importante, chaque club sera représenté par un joueur professionnel de foot à 11.

Ainsi, on sait déjà que le milieu offensif João Felix jouera pour l’Atlético Madrid et que le Brésilien Vinicius Junior défendra les couleurs du Real Madrid, déjà vainqueur d’un tournoi similaire en Liga grâce à Marco Asensio au début du confinement. A noter que l’ancien Parisien Serge Aurier tentera de mener les Spurs de Tottenham au sommet de cette compétition diffusée sur la chaîne twitch d'EA Sports. Quant aux clubs français, on ignore encore qui seront les joueurs. Vous remarquerez que la Juventus Turin et le FC Barcelone ne participent pas à ce tournoi « Stay home, play together », en raison de leur partenariat avec Konami, le concurrent d’EA Sports.

Les 20 participants :

Angleterre : Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham

France : Olympique Lyonnais, Olympique de Marseille, Paris Saint-Germain

Allemagne : Borussia Dortmund

Espagne : Real Madrid, Atlético Madrid, FC Valence

Portugal : FC Porto

Italie : AS Roma

Pays-Bas : Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven

Suède : AIK Solna, Djurgarden

Finlande : HJK Helsinki

Danemark : FC Copenhague, Brondby.