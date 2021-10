En plus d'OM-PSG, Free défie gratuitement Prime Video et Canal+

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Cette semaine, Free a annoncé que les meilleurs moments et les buts du match OM-PSG seraient accessibles gratuitement sur son application. Finalement l'opérateur offre toute la journée de Ligue 1.

Amazon Prime Video réalisera probablement son audience record ce dimanche soir en diffusant l’affiche très attendue entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain en direct du Vélodrome. Avec la signature de Lionel Messi au PSG, et les prestations de l’équipe de Jorge Sampaoli, il y a un vrai regain d’intérêt pour ce classico à l’occasion duquel l’OM tentera de faire enfin plier le PSG devant des supporters. Cependant, les dirigeants d’Amazon ont probablement pris de plein fouet l’annonce cette semaine par le directeur général d’Iliad, qui possède Free, que via son application les fans de football pourront avoir droit en quasi-temps réel les meilleurs moments de cet OM-PSG ainsi que les buts pour la modeste somme de…zéro euro.

OM-PSG ou encore Nice-OL, c'est gratuit en direct ou presque

En effet, le trublion des télécoms, qui avait fait exploser le marché de la téléphonie mobile en pulvérisant les prix des abonnements, a décidé d’offrir ce service gratuitement non seulement à ses abonnés, ce qui est habituellement le cas, mais à l’ensemble des utilisateurs de mobiles, qu’ils soient sur Free ou sur un autre opérateur. Un service proposé habituellement pour 3,99 euros par mois. « Le classico OM-PSG aura lieu dimanche soir au stade Vélodrome. On a décidé d'offrir à tous les Français, en clair et en direct sur notre application ce match, qui sera un très beau match », avait prévenu Thomas Reynaud, plutôt content de son coup, sur Europe 1.

🚨 𝘜𝘯𝘦 𝘣𝘰𝘯𝘯𝘦 𝘯𝘰𝘶𝘷𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘯'𝘢𝘳𝘳𝘪𝘷𝘦 𝘫𝘢𝘮𝘢𝘪𝘴 𝘴𝘦𝘶𝘭𝘦



Si le Classique #OMPSG est offert, ce n'est pas tout : l'intégralité de la J11 sera disponible 𝙜𝙧𝙖𝙩𝙪𝙞𝙩𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩 sur notre appli #FreeLigue1 😍



En extraits, en quasi-direct, comme toujours ! 👇 — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) October 22, 2021

Mais Free a non seulement décidé de porter un petit coup à Amazon Prime Video, mais également à Canal+ puisque la société de Xavier Niel a annoncé qu’en plus du choc OM-PSG, elle allait également diffuser l’intégralité des rencontres de la 11e journée de Ligue 1, à commencer par exemple par la rencontre entre Nice l’Olympique Lyonnais ce dimanche à partir de 13 heures en direct de l’Allianz Riviera. « Une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Si le Classique #OMPSG est offert, ce n'est pas tout : l'intégralité de la J11 sera disponible gratuitement sur notre appli #FreeLigue1. En extraits, en quasi-direct, comme toujours ! Si t'es abonné @free , rien ne change pour toi effectivement ! Par contre, si tu ne l'es pas, tu auras accès non seulement aux buts et résumés gratuitement, mais également à tous les meilleurs moments de toutes les rencontres », a précisé l’opérateur via les réseaux sociaux.