En forme olympique, Lyon met Troyes au tapis !

Dans : Ligue 1, ESTAC, OL.

Après deux succès contre Monaco et Everton, Lyon a confirmé son joli retour en forme avec une victoire écrasante sur la pelouse de Troyes ce dimanche après-midi (0-5).

On arrête plus l’Olympique Lyonnais. Déjà victorieuse face à l’ASM et Everton en Europa League jeudi, l’équipe de Bruno Génésio n’a pas tremblé au Stade de l’Aube contre Troyes. Dès les premières minutes, l’OL faisait apprécier sa supériorité technique et Memphis était proche d’ouvrir le score de la tête (13e). Finalement, ce n’était que partie remise pour les rhodaniens, qui ouvraient le score par Traoré, précis du pied droit à la réception d’un centre de Marçal (21e, 0-1). Sans forcer, Lyon menait tranquillement à la pause.

Bruno Génésio aurait-il demandé à ses hommes d’accélérer à la mi-temps ? C’est en tout cas ce qu’a fait l’OL. Dès l’entame de la seconde période, Memphis doublait la mise avec calme du pied droit (49e, 0-2). Dominateurs et supérieurs techniquement à l’image d’Aouar, l’OL accentuait son avance. Memphis signait un doublé un quart d’heure plus tard suite à un bon travail de Mariano Diaz (66e, 0-3). D’une subtile panenka, l’international néerlandais inscrivait un triplé (70e, 0-4) sur un pénalty qu’il avait lui-même obtenu en poussant Hérelle à faire une faute de main qui valait au Troyen d’être expulsé. Dans les vingt dernières minutes, l'OL gérait tranquillement son avance jusqu'à ce que Mariano Diaz y aille également de son petit but

Au classement, Lyon passe provisoirement devant Marseille en attendant OM-PSG et revient à un petit point de Nantes, actuel troisième. La semaine prochaine, les rhodaniens devront confirmer leur belle forme à l’occasion de la réception du FC Metz.