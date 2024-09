Du spectacle, mais pas de but entre Lens et Nice

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

6e journée de Ligue 1

Stade Bollaert-Delelis

Le Racing Club de Lens et l'OGC Nice font match nul 0-0

Expulsion : Zaroury (84e) pour Lens

Pas de vainqueur entre le Racing Club de Lens et l’OGC Nice (0-0) ce samedi. Chacun son tour, les deux concurrents aux places européennes ont pourtant entrevu la victoire. Ce sont d’abord les Sang et Or qui auraient mérité d’ouvrir le score. Grâce à une nette domination, l’équipe entraînée par Will Still se procurait une succession d’occasions franches, à l’image de la frappe de Nzola détournée par le gardien Bulka sur le poteau !

Lens a fini à 10

Malgré l’opportunité de son ailier Bouanani, qui obligeait lui aussi Samba à dévier un ballon sur le montant, Nice s’en sortait miraculeusement dans cette première période… avant de dominer le second acte. La physionomie s’inversait totalement et les hommes de Franck Haise, acclamé pour son retour à Bollaert, campaient dans le camp artésien. A noter une intervention litigieuse du Lensois Diouf sur Boudaoui, non sanctionnée d’un penalty malgré l’intervention de la VAR. Finalement, même avec l’exclusion du Lensois Zaroury (84e) et les 9 minutes de temps additionnel, Lens et Nice se quittaient sur un score nul et vierge.