Droits TV ‍: Vincent Labrune en danger ‍?

Face à l'échec des négociations pour la vente des droits de diffusion de la Ligue 1 jusqu'en 2029, les clubs de Ligue 1 et la FFF sont solidaires du président de la LFP. Mais cela semble changer un peu.

« Je l’ai dit il y a 48 heures devant le conseil d’administration de la LFP que j’étais au soutien. Je mets mon travail au service de la Ligue, car ce n’est pas seulement l’appel d’offres de la Ligue 1, c’est aussi celui de tout le football français ». Philippe Diallo, président de la Fédération Française de Football, l'a confirmé samedi, il était clairement au soutien de Vincent Labrune dans le redoutable dossier de la cession des droits du championnat de la Ligue 1, le dirigeant voulant prouver que le foot tricolore ne parlait que d'une voix dans ces négociations. Cependant, le Journal du Dimanche affirme que du côté des 18 clubs de L1 cette belle unanimité autour de l'ancien président de l'OM commence à sérieusement se lézarder et que la manière dont les négociations se déroulent suscite de l'inquiétude et de l'agacement.

Des présidents de Ligue 1 agacés et inquiets

Tandis que samedi soir, Mohamed Toubache-Ter assurait que des rumeurs circulaient sur le souhait de Canal+ de voir partir Vincent Labrune de la Ligue de Football avant de signer quoi que ce soit, le JDD évoque ce sujet dans une brève titrée : « Droits TV du foot : carton rouge ? ». Et notre confrère de ne pas ménager l’actuel président de la LFP : « Alors que les présidents de clubs espéraient être fixés dès le mois d'avril pour préparer leur budget prévisionnel, les voilà soumis à l'omerta du président de la Ligue (LFP) Vincent Labrune, qui exige d'eux la solidarité dans cette passe difficile. « On est de plus en plus inquiets et agacés », lâche tout de même l'un d'entre eux. » L'assemble générale de la Ligue de Football Professionnel ayant été repoussée à la fin du mois de juin, le danger ne se concrétise pas encore pour l'actuel patron du foot pro, mais un petit parfum de fronde se fait sentir au sein de la Ligue 1. Il est vrai que chaque jour qui passe plonge les 18 clubs de l'élite dans l'expectative alors que le mercato ouvre ses portes ce lundi.