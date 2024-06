La Ligue 1 sur une seule chaîne, un poids lourd dit oui

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

L'idée de la LFP de lancer une chaîne pour diffuser toute la Ligue 1 dès la saison prochain a pris de l'ampleur cette semaine, même si le tarif mensuel de 25 euros paraît saugrenu. Un acteur majeur soutient Vincent Labrune.

Le président de la Ligue de Football Professionnel doit compter ses amis actuellement, car c'est peu dire que chaque jour qui passe fait monter la tension chez ceux qui pensent que Vincent Labrune mène les 18 clubs de Ligue 1 dans le fossé. Et ce n'est pas l'idée présentée mercredi au conseil d'administration de lancer une chaîne 100% Ligue 1 à 25 euros par mois qui a calmé les ardeurs des détracteurs de l'actuel patron de la LFP. Traité de « fossoyeur de la Ligue 1 » par Emmanuel Petit, vendredi sur RMC, l'ancien président de l'Olympique de Marseille compte pour l'instant sur le soutien franc et massif des clubs de L1, lesquels ne font entendre aucune voix discordante alors que la situation devient désespérante.

Labrune traité de fossoyeur de la Ligue 1

Tandis que Canal+ et Beinsports se taisent, Vincent Labrune compte tout de même sur un atout de plus en la personne de Philippe Diallo. Le président de la Fédération Française de Football est en effet venu au soutien de la LFP et de son idée de création d'une chaîne lancée pour diffuser la totalité de la Ligue 1. Dans des propos au ton très solennel prononcé en marge de l'assemblée générale de la Fédération, le patron de la FFF, qui de son côté a réussi à négocier un deal à 100 millions d'euros par an avec Nike, estime que cette chaîne peut effectivement être l'idée de génie pour la Ligue 1 et qu'il la soutiendra, car elle correspond aussi à la demande des amateurs de football qui s'agacent toujours de devoir multiplier les abonnements pour suivre le championnat de Ligue 1.

« Je l’ai dit il y a 48 heures devant le conseil d’administration de la LFP que j’étais au soutien. Je mets mon travail au service de la Ligue, car ce n’est pas seulement l’appel d’offres de la Ligue 1, c’est aussi celui de tout le football français (...) Je crois que la stratégie de la Ligue passe par l'idée d’une création d'une chaîne de télévision qui regrouperait l'intégralité de ses matchs. Je crois que l'idée de cette chaîne, lancée par la LFP, est une façon de répondre à la problématique de la segmentation des matchs sur plusieurs canaux et une difficulté pour les fans d’identifier où sont diffusés les matchs de Ligue 1. Les matchs étant sur une chaîne, vous aurez les matchs soit aujourd'hui à travers un accord exclusif avec un partenaire, soit à travers une démultiplication des partenaires en non-exclusivité, mais une capacité de voir avec un seul abonnement l’ensemble du championnat », a précisé Philippe Diallo, alors que la saison de Ligue 1 reprendra le 16 août prochain.