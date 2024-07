Droits TV ‍: Un ancien de Canal+ confirme le vrai prix de la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Les amateurs de football attendent toujours de savoir à quelle sauce ils vont être mangés par DAZN et Beinsports. Mais en attendant, la Ligue 1 vaut désormais 500 millions d'euros.

Tandis que l'on attend toujours l'officialisation de la vente au Netflix du sport et à la chaîne sportive qatarie des droits de diffusion de la Ligue 1, et que les fans du championnat de France sont impatients de connaître le prix de vente des abonnements, les 18 clubs de Ligue 1 doivent désormais digérer le fait qu'ils n'auront droit qu'à 500 millions d'euros par saison à se partager, sachant que CVC va venir récupérer sa part. Alors qu'on leur avait fait miroiter le milliard d'euros par an, on est à la moitié seulement et pour Cyril Linette, ancien patron des sports de Canal+ et dorénavant consultant de nombreux médias sur ce dossier des droits, finalement 500ME est le juste prix. La Ligue 1 doit accepter de ne pas être un top championnat et s'adapter à ce constat brutal.

La Ligue 1 est un championnat moyen, 500ME c'est déjà bien

Droits TV : Beinsports et DAZN n'ont rien signé pour la Ligue 1 https://t.co/xo7KGpeK1v — Foot01.com (@Foot01_com) July 21, 2024

S'exprimant dans Les Echos, celui dont certains aimeraient qu'il succède à Vincent Labrune à la tête de la Ligue de Football Professionnel est très clair. « Ce résultat de 500 millions d'euros pour les droits domestiques est assez logique et place le football français au niveau où il doit se situer, à mi-chemin entre les très grandes ligues et celles plus secondaires. Le foot français a malheureusement pour le moment un produit moyenne gamme, même s'il peut évidemment progresser et il a longtemps confondu sa valeur stratégique, liée à la concurrence entre diffuseurs, et sa valeur réelle, à laquelle il vient de revenir », explique Cyril Linette. En effet, lorsque Canal+ a fait grimper subitement le prix des droits de diffusion de la Ligue 1, c'était dans un contexte où la chaîne cryptée voulait torpiller certains de ses concurrents, TPS par exemple. Mais à présent nous ne sommes plus vraiment dans ces conditions et l'envolée des prix est terminée.