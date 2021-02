Droits TV : Oops, Canal+ s'est trompé de 2ME sur sa facture

Dans : Ligue 1.

Désormais propriétaire des droits TV de l'ensemble des matchs de Ligue 1 jusqu'à la fin de saison, Canal+ a commis une petite erreur à 2ME, mais a payé quand même.

Vincent Bolloré et Maxime Saada ont été sans pitié avec la Ligue de Football Professionnel et les clubs de Ligue 1 au moment de négocier les droits TV abandonnés par Mediapro. Après avoir refusé dans un premier temps de négocier de gré à gré, puis en décidant de ne pas répondre à l’appel d’offres lancé par la LFP, la chaîne cryptée a mis le couteau sous la gorge du football français, avant de venir au dernier moment à la table des négociations et de signer un accord en raflant la totalité des droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Revenant sur cet incroyable scénario qui s’est joué en quelques jours, L’Equipe raconte comme au moment de signer le contrat qui lie la LFP et Canal+, Maxime Saada s’est rendu compte que sa chaîne payait 2ME de trop.

Mais en seigneur, le patron de la chaîne cryptée a laissé ces 2ME à la Ligue. « Juste avant de parapher le contrat, Maxime Saada glisse à Vincent Labrune qu'il s'est trompé dans le calcul, la dernière échéance de la saison étant de 2 millions d’euros inférieure à ce qu'il pensait... Mais même s'il s'est fait « enfumer » de 2 millions d’euros, Saada maintient ses 35 millions d’euros complémentaires. Les 2 millions d’euros, c'est cadeau », raconte le quotidien sportif. Un petit geste à la limite de la provocation, histoire de montrer à la Ligue de Football Professionnel que dans toute cette opération Canal+ avait les mains libres et n'avait rien à attendre des clubs de Ligue 1. La leçon aura coûté 2 millions d'euros supplémentaires à la chaîne histoire du football français, mais on ne se refuse pas un petit plaisir à ce prix-là.