Droits TV ‍: Labrune en big boss, Riolo est écoeuré

Par Mehdi Lunay

Alors que la LFP voulait régler le problème des droits TV de la Ligue 1 cette semaine, le flou demeure. Les différentes stratégies de Vincent Labrune ont été rejetées par les présidents de clubs et une vraie catastrophe s'annonce. Daniel Riolo charge Labrune.

A un mois du début de la nouvelle saison de Ligue 1, c'est panique à bord à la LFP. Le championnat de France n'a pas encore vendu ses droits TV malgré des approches multiples. Après le refus de Canal+, la LFP a tenté les options beIN Sports, DAZN et même celle de sa propre chaîne. Mais, aucune piste n'avance malgré la volonté de conclure ce dossier vendredi 5 juillet au plus tard. Alors qu'ils avaient le choix entre DAZN et la chaine de la Ligue, les présidents de clubs ont rejeté les deux solutions. La Ligue 1 est plus que jamais dans une impasse.

Labrune encore président, Riolo ne s'en remet pas

La position défendue notamment par Nasser Al-Khelaifi a fait grincer des dents. Président du PSG mais aussi dirigeant de beIN Sports, le Qatari s'oppose fermement à la création d'une chaine par la LFP. Plusieurs observateurs s'offusquent de cette attitude surtout au vu du conflit d'intérêt de Nasser Al-Khelaifi dans cette histoire. C'est le cas de Gilbert Brisbois dans l'After Foot. Néanmoins, son acolyte Daniel Riolo l'a recadré immédiatement. Pour lui, Vincent Labrune est l'unique responsable du chaos actuel et il doit démissionner sur le champ avec les pertes financières qui s'annoncent pour la Ligue 1.

🎙️ " Dans quel autre métier au monde un patron fait perdre un tiers des revenus et est encore en place?"@DanielRiolo remet en question la gestion des droits TV par Vincent Labrune. pic.twitter.com/tvNymlH70F — After Foot RMC (@AfterRMC) July 6, 2024

« Il y a un patron à la Ligue, c’est lui qui devrait être en première ligne et qui devrait parler. On ne l’entend jamais. Dans quel autre métier au monde un patron qui a fait un business plan à plus d’un milliard et se retrouve à 300-400 millions, fait perdre un tiers des revenus au club, est encore en place ? Il parle sans parfois consulter les présidents et ces présidents arrivent dans une réunion le 5 juillet et se plaignent de ne pas y arriver. Quand Nasser Al-Khelaifi fait son cinéma, c’est qu’on le laisse faire. Si des incompétents l’autorisent à être indirectement le patron du football français, si le président de la LFP lui mange dans la main comme il le fait, c’est de sa faute », a expliqué Riolo sur RMC. Toutefois, à ce stade, un départ de Labrune semble trop tardif pour sauver les affaires des clubs de Ligue 1. Ces derniers auront du mal à trouver la somme adéquate pour les droits TV et à retrouver leur train de vie.