Droits TV ‍: La Ligue 1 en clair, l'offre d'un énorme média ‍!

Par Claude Dautel

Tandis que l'on ne sait pas encore qui diffusera la Ligue 1 la saison prochaine, l'idée de voir des matchs en clair commence à revenir régulièrement. Et cette fois, un média aborde concrètement le sujet.

La Ligue de Football Professionnel négocie dans le plus grand secret la vente des droits TV de la Ligue 1 avec l'objectif annoncé par Vincent Labrune de réussir à atteindre la barre d'un milliard d'euros par saison. L'échec de l'appel d'offres permet désormais au patron de la Ligue de discuter plus discrètement et sans avoir l'épée d'une date limite au-dessus de la tête. Tandis que Canal+ boude toujours, qu'Amazon s'est retiré du football en Premier League, et que BeInSports n'a pas une fortune démesurée, DAZN est l'espoir numéro 1 du football français. Mais, la petite musique d'une diffusion de quelques matchs de Ligue 1 en clair et donc gratuitement commence à monter. La chaîne L'Equipe est même candidate à un tel scénario et a même des idées.

Lens-OM en clair à la télé, il y croit

Répondant à son propre média, Jérôme Saporito, patron de la chaîne L'Equipe, estime qu'un accord pourrait être trouvé afin de diffuser quelques matchs de Ligue 1 en clair en s'associant avec un diffuseur en crypté. « Pourrait-on s’associer à un diffuseur payant dans le prochain contrat ? Quatre fois par an, de façon événementielle, cela pourrait coller pour remettre un coup de projecteur sur un Championnat suivi par, a priori, 1 à 1,5 million de téléspectateurs. Pas forcément pour diffuser les PSG-OM, mais un Lens-Marseille, un match d'ouverture, un de la 17e journée... Cela servirait les intérêts de tout le monde : de la Ligue, de la plateforme ou la chaîne payante et évidemment les nôtres. Mais surtout cela ferait parler de la Ligue 1 massivement car, aujourd'hui, elle n'est pas vue par 5 millions de personnes », fait remarquer le dirigeant de la chaîne d'information sportive, de plus en plus impliquée dans la diffusion de matchs de football en direct via la Ligue des Nations ou bien encore les qualifications pour l'Euro 2024.

L'Equipe propose de diffuser des matchs précis

Bien sûr, les clubs de Ligue 1 ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche, et la LFP ne validera pas une offre gratuite. Mais comme le dit Jérôme Saporito, l'idée de voir un diffuseur rétrocéder quelques matchs en clair n'est pas une aberration totale, une rémunération pouvant se faire sur la publicité. Même si ce n'est pas l'objectif numéro 1 de Vincent Labrune, la Ligue 1 pourrait aussi y gagner à retrouver une vraie énorme popularité à la télévision. L'avenir dira si L'Equipe entre dans la danse, mais l'idée est dans l'air.