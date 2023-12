Droits TV de la Ligue 1, un diffuseur prêt à fermer sa chaîne ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Depuis plus d'un mois, la LFP peut négocier de gré à gré le prix des différents lots des droits TV de la Ligue 1. Mais la Ligue risque de perdre un allié qui lui avait évité le pire.

L’appel d’offres des droits TV de la Ligue 1 ayant échoué, ce qui n’a pas semblé émouvoir plus que cela Vincent Labrune, ce dernier peut désormais discuter un peu plus tranquillement avec les diffuseurs intéressés par la Ligue des talents. Cependant, ces derniers ne sont pas non plus des dizaines, sachant qu’à priori Canal+ a déjà fait savoir qu’il ne fallait pas compter sur lui pour s’offrir la Ligue 1, quelques années après avoir été « trahi » par la Ligue de Football Professionnel comme l’a souvent expliqué Maxime Saada. Parmi les éventuels candidats, il y a donc Amazon Prime Video, DAZN, Beinsports et éventuellement Discovery, groupe américain qui possède notamment Eurosport. Mais, une très mauvaise nouvelle est arrivée d'Angleterre et cela risque d'avoir un impact énorme sur la Ligue 1.

Prime Vidéo bientôt loin du football ?

En effet, on a appris lundi que la Premier League avait vendu pour près de deux milliards d'euros par an ses droits jusqu'en 2030 à Sky Sports et TNT Sports. Certains se sont réjouis de voir qu'Amazon n'avait été désigné pour aucun droit, ce qui pouvait laisser croire que le groupe américain, qui possédait 20 matchs anglais par saison au moment du boxing day, allait dépenser l'argent réservé pour le football anglais en Ligue 1. Sauf que Les Echos révèlent que si Amazon n'a pas conservé ses droits pour des matchs de Premier League, c'est tout simplement parce que la plateforme de Jeff Bezos n'a soumis aucune offre, souhaitant se désintéresser de la Premier League. Autrement dit, le groupe américain est clairement dans une logique de retrait de ses investissements dans le football européen. Il y a quelques semaines, des rumeurs avaient déjà circulé sur la possibilité que Prime Vidéo, né sur les ruines de Téléfoot la chaîne, ferme à la fin de l'actuelle saison. Les événements officialisés en Premier League vont dans ce sens, et cela n'est pas une bonne nouvelle pour la Ligue 1.

Droits TV : La fête est finie, la France va pleurer https://t.co/VVUfRYWGAj — Foot01.com (@Foot01_com) December 5, 2023

Vincent Labrune, qui avait évoqué un milliard d'euros par an pour la diffusion de notre championnat, va probablement devoir revoir ses ambitions à la baisse. Et si le président de la LFP ne veut pas l'admettre, c'est le marché des droits TV qui va le ramener à la réalité. Car les dirigeants du football anglais ont beau avoir signé un contrat record, ils ont reconnu que la bataille avait été moins acharnée qu'ils ne le pensaient pour l'acquisition de ces droits. Le départ de Prime Vidéo risque de le confirmer en France. Et encore une fois, c'est une chaîne qui risque de le payer au prix fort.