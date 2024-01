Droits TV ‍: La Ligue 1 à un milliard, la Ligue rend les armes

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Barbet

Plusieurs mois après l'échec de l'appel d'offres de la LFP pour les droits TV de la Ligue 1 sur la période 2024-2028, l'avenir du football français reste encore assez trouble. Surtout que le chiffre annoncé du milliard d'euros n'est plus qu'un lointain souvenir.

Obligée de négocier de gré à gré avec les différents diffuseurs, la LFP se démène afin de tracer le futur de la Ligue 1. Les discussions avancent mais rien d'officiel pour le moment, même si DAZN est présenté comme le candidat le plus crédible. D'autres diffuseurs restent en embuscade comme Prime Vidéo ou encore BeIN Sports. Canal +, partenaire historique du championnat français, semble prendre une direction opposée et à moins d'un revirement de situation, la chaîne cryptée devrait refuser de participer aux négociations avec Vincent Labrune. La saison 2024/2025 démarre le week-end du 17 août et la LFP doit impérativement boucler ce dossier bien avant cette échéance. De plus, RMC Sport affirme que le milliard d'euros espéré par la LFP est désormais inenvisageable.

La LFP oublie le rêve d'un milliard pour les droits TV

La Ligue 1 à un milliard d'euros pour concurrencer les autres championnats européens, ça a été pendant un temps une possibilité concrète. C'est aujourd'hui de l'ordre de l'imaginaire. Désormais, la LFP espère obtenir le montant déjà en vigueur, qui est de 800 millions d'euros par an pour les droits de la Ligue 1 avec tout de même 13% reversé à la société CVC qui avait permis de sauver le football français après le fiasco Médiapro et le COVID. Vincent Labrune qui visait 1,8 milliard d'euros par an d'ici 2028 avec son fameux business plan validé par CVC doit se rendre à l'évidence et revoir ses exigences à la baisse. Le produit Ligue 1 n'est toujours pas assez attirant pour atteindre le palier fatidique du milliard d'euros fixé il y a quelques années par l'instance qui gère le football professionnel.