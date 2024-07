Droits TV ‍: La Ligue 1 a un allié américain, Al-Khelaifi est furieux ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Alors que DAZN a mis 375 millions d'euros pour huit matchs par journée, la LFP aurait reçu une proposition du groupe Warner Bros Discovery, qui possède Eurosport, qui pourrait diffuser pour 27,99 euros toute la Ligue 1 et des chaînes du bouquet Max.

Les représentants de la Ligue de Football Professionnel ont une porte de sortie de plus pour diffuser la Ligue 1, même si son prix risque de faire tousser. Alors que DAZN a dégainé une vraie offre financière pour s'offrir une grande partie des droits de diffusion de la L1, cette proposition du groupe anglais n'a pas été validée. A la place, les dirigeants du football français penchent pour l'offre toute récente, puisque l'accord entre la LFP et Warner Bros Discovery a été signé ce jeudi affirme RMC Sport. En gros, la fameuse chaîne 100% Ligue 1 de la LFP intégrerait le bouquet premium Max, avec un fort potentiel en termes d’abonnés compte tenu de la notoriété de ce groupe. Max, qui détient par exemple Eurosport et diffuse donc énormément de sport, pourrait proposer une formule à 27,99 euros avec toute la Ligue 1, y compris des archives et des magazines. Tout cela a été dévoilé ce vendredi au conseil d'administration de la Ligue, et fera l'objet d'une présentation à l'ensemble des clubs ce samedi. Sauf que déjà une voix s'est élevée contre cette offre, celle de Nasser Al-Khelaifi.

Le patron du PSG et de Beinsports ne rigole plus

Droits TV : DAZN offre 375ME pour le best of de la Ligue 1 ! https://t.co/cGHOrumFJv — Foot01.com (@Foot01_com) July 5, 2024

Le président du PSG, et patron de Bein Media Groupe, estime que ce deal avec Warner Bros Discovery n'est pas du tout à hauteur des attentes et forcément la colère de Nasser Al-Khelaifi est probablement liée au fait que la LFP a mis Beinsports sur la touche. De fait, Arthur Perrot, notre confrère de RMC pense que le dirigeant qatari, titillé dans son orgueil, pourrait finalement ramener la chaîne sportive qatarie à la table des négociations. « Après avoir assisté au conseil d'administration de la LFP depuis Londres, Nasser Al-Khelaïfi va prendre la direction d'Hambourg pour assister au quart de finale de l’Euro 2024 entre la France et le Portugal. L'agacement de Nasser Al-Khelaïfi et de beIN Sports va-t-il se transformer en une offre? En tous cas, les réunions s’enchaînent depuis la capitale anglaise », précise notre confrère, qui précise qu'il y avait désormais une vraie tension au sein de la Ligue de Football Professionnel et que la réunion de samedi pourrait être chaude, mais que l'on y verra définitivement plus clair entre DAZN, Warner Bros Discovery et éventuellement Beinsports.