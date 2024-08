Droits TV ‍: La L1 sur DAZN, c’est fini dans deux ans ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

DAZN a pris le contrôle du football français à la télévision, et cela risque de faire grincer des dents. En cas d'échec, la porte de sortie pourrait s'ouvrir en grand et très rapidement.

A deux semaines de la reprise du championnat, la Ligue 1 connait enfin son programme et il faudra s’abonner à une nouvelle plateforme pour suivre les rencontres de notre championnat. DAZN a raflé 8 matchs sur 9 pour un total de 400 millions, provoquant une énorme baisse globale de la dotation par rapport aux précédents contrats. Le football français n’a pas fini de pleurer, car les rentrées d’argent vont être moins importantes. Et de son côté, la plateforme britannique du sport va avoir certainement beaucoup de mal à décoller avec son tarif annoncé à 30 euros par mois pendant un an (donc y compris quand il n’y a pas de Ligue 1 l’été). L’offre inférieure avec un seul match à 15 euros risquant de rester anecdotique aux yeux des potentiels clients.

A ce tarif de 30 euros, soit bien plus cher que ce que proposait Amazon qui avait en plus d’autres services (livraison, musique) et d’autres programmes (séries, spectacles, films etc…), DAZN va avoir du mal à convaincre le consommateur de se payer tout le football de Ligue 1 ou presque pour une enveloppe qui correspond déjà à sa dépense actuelle pour du sport à la télévision. C’est ce que résume Luc Arrondel, économiste du sport.

30 euros, c'est déjà le budget des Français pour le sport à la télé

Droits TV : L'offre bidon de DAZN ne trompera pas les Français https://t.co/BnnyyzH2yD — Foot01.com (@Foot01_com) August 3, 2024

« Telefoot, avec Mediapro, espéraient 600 000 abonnés la première année et n'y sont pas arrivés. Prime Vidéo, qui offrait des services annexes, a bloqué à 1,6 millions d'abonnés. La question est de savoir si les supporters sont prêts à mettre 30 euros ? Il faudrait au moins un million d’abonnés pour permettre à DAZN d’être rentable. On avait fait une enquête de marché auprès des lecteurs de L'Equipe.fr, et 60% des gens avaient des abonnements pour suivre le foot à la télé. La dépense mensuelle médiane était de 30 euros en cumulé. Avec l'offre de DAZN, on atteindrait l'équivalent de la dépense mensuelle médiane pour plusieurs abonnements, mais juste pour la Ligue 1 », dévoile sur Eurosport le directeur de recherche du CNRS.

En cas de difficulté à aller chercher les téléspectateurs, le risque reste mesuré pour DAZN avec une entrée à 400 millions d’euros par rapport à la somme qu’avait mis Médiapro avant le Covid. Mais comme le souligne Le Monde, la chaine britannique a prévu une porte de sortie au bout de deux ans si elle ne rentrait pas dans ses frais, et au contraire un bonus de 50 ME si elle dépassait les 1,5 millions d’abonnés. Les premiers chiffres ne tomberont pas tout de suite, mais après des JO de feu en France, le prix annoncé pour suivre la Ligue 1 risque d’en refroidir plus d’un, et le décollage compliqué pourrait coûter cher à DAZN. Déjà largement déficitaire depuis des années, le « Netflix du Sport » s’est ainsi préservé une porte de sortie sans esclandre au bout de deux ans si jamais le projet Ligue 1 ne fonctionnait pas. Ce qui est possible vu le prix demandé.