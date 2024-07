Droits TV ‍: La L1 en furie, une enquête est lancée

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Les clubs de Ligue 1 sont mécontents de l'issue des droits TV et le font savoir. Même s'ils appellent à l'apaisement, cela risque de se payer au sein de la LFP.

Sous réserve d’homologation définitive sur les clauses qui sont encore en discussions et sur la façon dont ces droits ont été attribués, DAZN et BeIN Sports diffuseront les matchs de Ligue 1 la saison prochaine. Le montant total atteindra 500 millions d’euros, soit loin du millard d’euros espéré officiellement par Vincent Labrune. Cette situation revue largement à la baisse ne fait clairement pas plaisir aux présidents des clubs de Ligue 1, qui ont fait une confiance aveugle en Vincent Labrune, comme ils avaient fait confiance aveuglément à Mediapro quelques années plus tôt. Maintenant, il va falloir payer l’addition et le collège des clubs de l’élite a annoncé, devant la déception de cet appel d’offres, qu’un vaste audit avait été lancé pour pointer du doigt les dysfonctionnements au sein de la LFP.

« Un audit de tous les postes de charges de la LFP et LFP MEDIA a été confié à plusieurs présidents car il s’avère que malheureusement les résultats ne sont pas au niveau des investissements consentis. Il faut maintenant regarder vers l’avenir et tout faire pour la réussite de ces accords et surtout que tous les fans puissent suivre le championnat dans les meilleures conditions. L’heure est plutôt à apaiser le contexte, rassurer ceux qui ont décidé d’acheter nos droits et les encourager à travailler les meilleures grilles tarifaires », a signalé la LFP dans un communiqué signé par Jean-Pierre Caillot, Jean-Pierre River, président et vice-président du collège de Ligue 1, et Laurent Nicollin, responsable du syndicat des clubs professionnels.