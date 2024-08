Droits TV en chute, la Ligue 1 éjectée du Big Five

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

Dos au mur à l’approche de la reprise, la Ligue de Football Professionnel a dû revoir ses ambitions à la baisse pour la vente des droits TV. Résultat, le montant total récolté place la Ligue 1 loin derrière les quatre principaux championnats européens.

Le football français a évité le pire. Alors que l’on pouvait craindre un écran noir à la reprise, la Ligue de Football Professionnel a fini par s’entendre avec DAZN et beIN Sports, les deux diffuseurs de la Ligue 1 pour la période 2024-2029. Pour retransmettre huit matchs sur neuf en direct, plus un en différé, la plateforme versera 400 millions d’euros par an. Tandis que la chaîne qatarie s’est engagée à payer 100 millions d’euros par an pour une affiche par journée.

La Ligue 1 distancée

L’instance dirigée par Vincent Labrune, qui rêvait initialement du milliard d’euros, a donc négocié un montant de 500 millions d’euros par an, plus les 160 millions d’euros concernant les droits TV à l’international. Ces sommes en baisse vont contraindre les clubs français à se serrer la ceinture. Et pendant ce temps-là, les concurrents risquent d’en profiter pour accentuer leur avance. Les revenus des autres principaux championnats européens sont effectivement supérieurs et de loin !

En image le fiasco des droits TV en Ligue 1 une catastrophe industrielle l'écart se creuse avec les meilleurs championnat et @LFPfr est content 🤔 encore une fois la seul issue pour @OM_Officiel c'est la Super League #TeamOM#MercatOM https://t.co/6va4Ik4KeS pic.twitter.com/1cXqVgdXBK — kratos (@shanksoklm) August 2, 2024

Alors que la Ligue 1 percevra 660 millions d’euros par an, le championnat européen juste devant, à savoir la Serie A, va toucher 1,1 milliard d’euros. Soit un montant légèrement inférieur à celui négocié par la Bundesliga (1,2 milliard d’euros). Dans un autre monde, la recette en droits TV de la Liga, en hausse de 11% pour la période 2022-2026, monte jusqu’à 2 milliards d’euros par an. Quant au leader incontesté, la Premier League s’enrichit chaque année avec 3,9 milliards d’euros, sachant que le contrat en cours se terminera l’année prochaine. Vous l’aurez compris, la Ligue 1 est totalement décrochée.