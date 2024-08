Droits TV ‍: DAZN va abandonner, il annonce la date

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Dans une semaine, le championnat de Ligue 1 2024-2025 va commencer et ce seront également les grands débuts du contrat avec DAZN. Un contrat dont certains pensent qu'il ne durera qu'une saison.

C'est évidemment un grand secret, personne ne connaît les premiers résultats des prises d'abonnements depuis que la LFP a officialisé la désignation de DAZN et Beinsports comme diffuseurs de la Ligue 1. Mais l'annonce des tarifs pratiqués par la chaîne anglaise a refroidi tout le monde, d'autant plus que DAZN a ajouté un coût de 20 euros par mois à ceux qui voudraient pouvoir suivre les matchs sur deux écrans en même temps.

Ils sont nombreux ceux qui pensent que le Netflix du sport va vers un énorme échec, tant le prix des abonnements (30 euros par mois sur 12 mois ou 330 euros par an) sont fous, dans la mesure où il faudra s'abonner aussi à Beinsports pour avoir la totalité des matchs de Ligue 1, sans même compter les 20 euros par mois supplémentaires pour suivre les rencontres sur deux écrans en même temps. Pour Pierre Ménès, DAZN fait fausse route et va le payer...tout comme la Ligue 1.

DAZN, un an et puis c'est tout

Dans son émission sur Youtube, l'ancien consultant de Canal+ annonce que tout cela va tourner au fiasco et que les dirigeants de la LFP devront rendre des comptes. « Le prix hallucinant et exorbitant que DAZN réclame pour ses abonnements, c’est évident qu’avec ce tarif-là, c'est voué à l’échec. Je fais le pari qu’il n’y aura pas un million d’abonnés à la fin de la saison et que, évidemment, ça va être une perte d’argent incroyable pour DAZN qui va certainement essayer de refiler très très vite ce bâton merdeux. Là encore une fois, on touche à l’incompétence crasse de la Ligue de Football Professionnel incarné par Vincent Labrune et son fidèle bras droit Jean-Pierre Caillot », explique Pierre Ménès, qui ne porte pas dans son coeur le propriétaire du Stade de Reims lequel l'avait recruté comme directeur du développement du club champenois avant de rapidement mettre fin à ses fonctions.