Droits TV ‍: DAZN se fâche déjà avec la Ligue 1 ‍!

Par Claude Dautel

La Ligue de Football Professionnel et les clubs de Ligue 1 ont décidé de vendre à DAZN et Beinsports les droits de diffusion du championnat de France. Mais il y a un problème.

Depuis dimanche dernier, on sait que la LFP a trouvé un accord avec DAZN, qui versera 400 millions d'euros par an pour diffuser huit des neuf matchs au programme de chaque journée de Ligue 1, tandis que Beinsports déboursera 100 millions d'euros pour une rencontre. Cependant, une semaine plus tard, la Ligue 1 n'a pas communiqué officiellement sur ce sujet, pas plus que les deux chaînes. Et si on a parlé du prix de 49 euros par mois pour suivre la totalité des matchs, cela relève pour l'instant des supputations alors que la saison de Ligue 1 débutera dans quatre semaines. Même s'il n'y a pas de panique du côté des 18 clubs, on espère que tout cela va se débloquer. Mais à en croire le quotidien économique Les Echos, DAZN ne se laisse pas faire et ne souhaite pas céder aux exigences de dernière minute des dirigeants de la L1.

DAZN négocie sans faire de cadeau à la LFP

Droits TV : Des matchs de Ligue 1 en clair et pas n'importe lesquels ! https://t.co/NOUuMfxBGv — Foot01.com (@Foot01_com) July 19, 2024

Outre le fait que la chaîne anglaise souhaite que les choses soient claires avec Beinsports concernant le match que diffusera en exclusivité le média sportif qatari, puisque le calendrier de L1 sera bouleversé par le nouveau format de la Ligue des champions, c'est surtout la fameuse clause de sortie réclamée par les clubs qui suscitent un gros blocage. « Le partage des affiches entre les deux diffuseurs et la durée du contrat restant en négociation, selon nos informations. DAZN devrait exiger des contreparties pour accepter une clause de sortie au bout de deux ou trois ans », précisent nos confrères Stéphane Loignon et Yann Duvert. Autrement dit, Vincent Labrune ne peut pas encore crier victoire, pour peu que le patron de la Ligue de Football professionnel ait réellement le désir de le faire. En attendant, les clubs de Ligue 1 doivent toucher une partie du contrat des droits TV en août et pour l'instant rien ne permet de penser que cela sera le cas. En espérant surtout que DAZN ne se fâche pas et revienne sur son engagement. Car là ça serait clairement la catastrophe.