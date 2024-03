Droits TV ‍: DAZN refuse de payer 60ME à Canal+

Dans : Ligue 1.

Tandis que l'on a appris que RMC Sport allait changer de propriétaire dans les prochains, c'est DAZN, un des favoris pour acheter les droits TV de la Ligue 1, qui refuse de payer ce qu'il doit à Canal+.

Le feuilleton des droits TV de la Ligue 1 connaît un rebondissement, même s'il n'est pas lié directement aux négociations actuelles menées par la Ligue de Football Professionnel. Tandis que Vincent Labrune discute avec les diffuseurs afin de trouver le meilleur deal possible pour notre championnat et se rapprocher des 900 millions d'euros évoqués, l'un des candidats au rachat vient d'entrer en guerre en Canal+. DAZN, présenté comme le Netflix du sport et qui a des moyens financiers à la hauteur de ses ambitions, a refusé de payer les 60 millions d'euros dus à Canal+ dans le cadre d'un contrat de distribution de l'opérateur sur MyCanal. Selon RMC Sport, DAZN estime que ce deal n'a pas été à la hauteur de ses attentes, notamment parce que trop peu d'abonnées auraient rejoint la chaîne via Canal+. C'est pour cela que la société anglaise n'a pas payé la somme attendue par le média appartenant à Vincent Bolloré.

DAZN et Canal+ en plein litige

Et tant que ce contentieux n'est pas réglé, il est clair qu'aucun accord entre DAZN et la Ligue 1 ne pourra être fait, le diffuseur comptant sur Canal+ pour diffuser ses chaînes à compter de la saison prochaine. Ces dernières semaines, plusieurs médias ont fait état d'une offre de 500 millions d'euros transmise par DAZN à la Ligue de Football Professionnel afin de diffuser la totalité des matchs de Ligue 1 à partir de la saison 2024-2025. Une proposition qui ne colle pas avec les ambitions de Vincent Labrune, lequel n'a pas donné suite à cette offre. L'ancien président de l'OM s'est au contraire rapproché de Beinsports, le Qatar étant visiblement prêt à s'offrir tout le championnat pour une somme plus proche des 900 millions d'euros attendus par la LFP, droits à l'international compris. Journaliste pour RMC Sports, média qui est en cours de rachat par CGA CGM, Arthur Perrot précise cependant que du côté de DAZN et de Canal+ on tente de négocier une solution, chacun des deux partenaires ayant intérêt à ce que cette échéance contractuelle de 60 millions d'euros soit réglée d'une manière ou d'une autre. Et attendant, DAZN diffuse toujours deux matchs de National dans le cadre d'un accord signé avec la FFF.