Droits TV ‍: DAZN ou la faillite, la Ligue 1 n'avait pas le choix

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Dimanche soir, les présidents de Ligue 1 ont choisi d’attribuer les droits TV du championnat de France à DAZN et à Beinsports pour un total de 500 millions d’euros, sans compter les droits internationaux.

Le long feuilleton des droits TV de la Ligue 1 a trouvé son épilogue dimanche et c’est finalement DAZN qui a raflé la mise en récupérant huit matchs par journée contre 400 millions d’euros. Beinsports a enlevé une épine au pied de la LFP en achetant le dernier match de chaque journée pour 100 millions d’euros et c’est donc pour un total de 500 millions d’euros en dehors des droits internationaux (qui se rapprochent de 160 millions d’euros) que la LFP a vendu ses droits pour la période 2024-2029. De l’avis d’une majorité d’observateurs, c’est un échec pour Vincent Labrune, qui visait d’abord un milliard d’euros puis plus raisonnablement une somme approchant les 700 millions d’euros pour les droits nationaux.

Droits TV : Canal+ a tout gagné sans rien dépenser ! https://t.co/FBukzSpDxD — Foot01.com (@Foot01_com) July 15, 2024

De leur côté, les présidents des clubs de Ligue 1 ont été contraints de trancher dans l’urgence entre la solution DAZN - Beinsports et la création d’une chaîne 100 % Ligue 1 de la LFP. Face à un besoin urgent de cash, la majorité des présidents a voté pour des diffuseurs traditionnels. Interrogé par L’Equipe, l’un d’entre eux reconnait qu’il n’y avait pas d’autre choix. « On n'avait pas beaucoup de choix, soit de l'argent de suite, soit il fallait attendre plusieurs mois et sans garantie de combien on allait toucher. On était devant le fait accompli car prévenus tardivement des différentes options. C'est dommage d'en arriver là » résume dans les colonnes du quotidien national un président de Ligue 1 présent lors des discussions de dimanche soir.

La question est maintenant de savoir comment le consommateur va s’y retrouver car le prix annoncé pour un abonnement à DAZN fait déjà peur à tout le monde (entre 30 et 40 euros selon les formules). Chez les fans de football, on commence déjà à prier pour que Canal + propose une offre regroupant Beinsports et DAZN. Si ce n’est pas le cas, il va devenir très difficile et/ou très onéreux de regarder 100 % des matchs de Ligue 1 pour les années à venir. Une situation complexe qui pousse d’ailleurs la LFP à négocier une clause de sortie d’ici deux ans avec DAZN, sans que l’on sache pour l’instant si le « Netflix du sport » y est favorable.