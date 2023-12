Droits TV ‍: DAZN met une claque à la LFP

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

En 2024, la LFP va devoir désigner un diffuseur pour les droits TV de la Ligue 1. DAZN est bouillant sur ce dossier, mais avec des ambitions financières très éloignées des désirs de la Ligue. Deux autres candidats attendent patiemment que les prix baissent.

L’année 2023 va terminer de s’écouler et il n’y aura pas d’accord annoncé dans les prochains jours pour les droits TV des prochaines saisons de Ligue 1, sauf énorme surprise. Vincent Labrune, après l’échec de l’appel d’offre au cours duquel il comptait récupérer un milliard d’euros avec les droits en France et à l’international, négocie désormais avec chaque opérateur. Mais cela fait désormais deux mois que le président de la LFP a ce loisir, et avec l’avancée de 2024, cette période d’incertitude ne fait les affaires de personne. Et surtout pas du football français qui a besoin de cette manne pour survivre, alors que le fiasco de Médiapro en période Covid a obligé les clubs à s’endetter.

Pour essayer de convaincre les futurs diffuseurs, la Ligue a proposé deux lots, un avec les gros matchs ainsi qu’un match de moindre importance, et le second avec le reste des rencontres. Deux lots seulement, dans le but de provoquer une bataille financière entre les sociétés désireuses, et éviter que chacun repart avec son lot. Ce sera donc deux lots, mais pour trois visiblement.

DAZN très ambitieux, mais pas du tout à ce prix !

Selon le média spécialisé sur la TV et le numérique Free News, il n’y a plus que trois candidats pour racheter les droits de la Ligue 1. Canal+ a en effet totalement lâché l’affaire et ne se voit pas repartir à la bataille dans des dépenses fastueuses, alors que la chaine cryptée a fait d’autres choix sur le plan du sport. Il reste donc BeIN Sports, qui n’aurait pas dit son dernier mot même si le groupe n’a plus la même capacité d’investissement qu’à son arrivée il y a 12 ans de cela. Amazon, qui apprécie sa couverture du football en France et les retours positifs sur son traitement, et DAZN, nouveau venu qui a déjà trouvé des partenaires solides.

Toutefois, la douche froide arrive car DAZN a bien fait comprendre à la Ligue qu’il était intéressé par le rachat des droits de la Ligue 1, mais très loin des tarifs demandés, à savoir 530 millions d’euros sur le lot 1, et 270 millions d’euros sur le lot 2. Pour le site spécialisé, ce sont deux enveloppes que le « Netflix du sport » n’a pas du tout en poche, et toute offre sera loin d’atteindre le montant réclamé. Une tendance qui vient confirmer les révélations de plusieurs consultants, pour qui il ne faudra pas trop compter sur 900 ME pour les droits en France, mais plutôt sur 600 ME, ce qui serait tout de même une vraie claque. Surtout si DAZN, présenté comme le diffuseur le plus chaud à boucler le deal, ne montre pas plus de moyens financiers pour les acquérir. Voilà qui explique en tout cas les deux mois d’attente sans véritable avancée sur ce sujet.