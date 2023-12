Droits TV ‍: Bientôt 14,90 euros par mois pour regarder la Ligue 1 ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

L'année 2023 se termine sans que l'on sache qui diffusera la Ligue 1 en France la saison prochaine. Tandis que la LFP évoquait un milliard d'euros, ce montant paraît désormais illusoire.

Vincent Labrune travaille dans l'ombre afin de tirer le maximum de la vente des droits TV, mais en affirmant il y a quelques mois qu'il espérait pouvoir revaloriser énormément le montant de cette cession, l'ancien président de l'OM s'est probablement avancé. Face au silence absolu du patron de la Ligue de Football Professionnel, ils sont de plus en plus nombreux à croire que le football français va assurément devoir se serrer la ceinture, aucun diffuseur ne voulant faire une offre colossale pour s'offrir la Ligue 1. Exit Canal+, qui a jeté l'éponge officiellement, seul DAZN peut éventuellement faire monter un peu les prix face à BeInSports et Amazon. Et on commence à en savoir plus sur le prix possible pour suivre la Ligue 1 sur le média anglais baptisé « Netflix » du sport et qui diffuse pour l'instant essentiellement de la boxe en France.

DAZN prêt à bondir sur la Ligue 1

Canal+ ayant jeté l'éponge depuis longtemps en ne masquant pas son écœurement par rapport à l'attitude de la LFP et de son patron, et l'hypothèse de la venue d'Apple TV n'ayant pas fait long feu, DAZN porte l'essentiel des espoirs de la Ligue 1, qui risque d'avoir beaucoup à perdre. Pour les téléspectateurs, il va donc falloir ajouter un abonnement de plus, même si dans le même temps, il est probable que Prime Vidéo ne sera plus indispensable. Et selon le site spécialisé AlloForfait.fr, DAZN pourrait offrir la Ligue 1 pour 14,90 euros par mois, soit le prix actuel de l'abonnement sans football en France. En Italie, DAZN, qui est le diffuseur principal de la Serie A avec dix matchs par journée, dont trois partagés avec Sky Italia, propose un abonnement mensuel à près de 30 euros incluant deux écrans. Le média se veut en effet très ferme dans sa lutte contre le partage des abonnements. Un combat commun avec la LFP qui veut également éradiquer le piratage de la Ligue 1.