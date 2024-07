Droits TV ‍: DAZN fait un énorme effort pour la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

A 48 heures d'une réunion décisive de la Ligue de Football Professionnel, DAZN veut rassurer les clubs de Ligue 1 et Vincent Labrune afin que son offre de 375 millions d'euros pour 8 des 9 matchs par journée soit acceptée.

Surnommé le Netflix du sport, DAZN a été le seul diffuseur à faire une offre à la Ligue de Football Professionnel en échange d'un gros paquet d'argent puisque le groupe anglais a mis 375 millions d'euros sur la table pour la quasi-totalité des matchs de Ligue 1. Cependant, cette offre a été repoussée fermement car le diffuseur n'a pas apporté la moindre garantie bancaire. La LFP avait eu la faiblesse de croire la parole de Mediapro et on se souvient qu'après avoir payé sa première échéance, le groupe espagnol n'avait plus réglé la moindre échéance avant de disparaître du PAF français il y a quatre ans. Lorsque les responsables de DAZN sont donc arrivés avec cette promesse de verser 375 millions d'euros par saison, ils ont donc été poliment repoussés. Mais visiblement, DAZN a décidé de revenir à la charge et en prenant en compte les demandes de Vincent Labrune et des 18 clubs de Ligue 1.

Réunion de la dernière chance vendredi pour la Ligue 1

Dans un entretien accordé à l'Agence France Presse, un responsable des négociations pour le compte de DAZN a confié que le groupe anglais était disposé à revenir discuter avec cette fois de vraies garanties bancaires afin de rassurer la Ligue de Football Professionnel. « DAZN est tout à fait disposé à discuter autour d'une table, avec la Ligue, de ses garanties financières (...) DAZN est le premier diffuseur de football en Europe. Les garanties financières présentées à la LFP sont les mêmes que DAZN a présenté à la Bundesliga en Allemagne, à la Serie A en Italie, à la Liga en Espagne. Autant de Ligues qui lui font confiance », a fait remarquer cette source à l'AFP.

Si effectivement la chaîne apportait réellement des assurances aux clubs sur sa capacité de payer les droits de diffusion de la Ligue 1, alors ce serait un coup de tonnerre alors que vendredi tout doit être bouclé. D'ici là, la LFP devra aussi trouver un diffuseur pour le dernier match de Ligue 1 que DAZN a laissé, ce qui offre la possibilité de toucher encore de l'argent, et de faire rentrer un autre diffuseur, le nom de Prime Vidéo ayant été récemment évoqué. D'ici à ce que la réunion programmée vendredi soit encore décalée...