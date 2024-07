Droits TV ‍: DAZN fait déjà la misère à BeIN Sports

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Un accord a été trouvé pour la vente des droits TV de la Ligue 1 à DAZN et à Beinsports mais en coulisses, les discussions se poursuivent, notamment au sujet de l’attribution des grandes affiches de la saison.

L’interminable feuilleton des droits TV de la Ligue 1 est (presque) terminé puisque dimanche, les présidents des clubs français ont voté en faveur des offres de Beinsports et de DAZN, plutôt que pour la création d’une chaîne de la LFP. Pour un total de 500 millions d’euros hors droits internationaux, et sans compter le pourcentage que va prélever CVC, les clubs de Ligue 1 ont mis fin à cet interminable dossier. DAZN va diffuser huit matchs par journée tandis que Beinsports a offert 100 millions d’euros pour récupérer le dernier match. Le match récupéré par la chaîne qatari sera la meilleure affiche ou le deuxième choix une semaine sur deux, mais hors top 10.

La bataille des affiches fait rage entre DAZN et Beinsports

De belles rencontres seront donc diffusées sur Beinsports mais DAZN s’est assuré de diffuser les chocs entre le PSG et l’OM par exemple en disposant des 10 rencontres les plus alléchantes. Néanmoins, L’Equipe dévoile dans son édition du jour que des discussions sont actuellement en cours entre les deux diffuseurs pour que la distribution des affiches soit revue. Beinsports aimerait diffuser la meilleure affiche ou le deuxième choix une semaine sur deux… en incluant le top 10. Dimanche soir à Berlin, Nasser Al-Khelaïfi s’est d’ailleurs entretenu à ce sujet avec Leonard Blavatnik, le milliardaire propriétaire de DAZN.

Droits TV : L’accord BeIN-DAZN illégal, le coup de tonnerre ! https://t.co/BkNeWM3KIK — Foot01.com (@Foot01_com) July 16, 2024

Mais pour l’instant, aucun accord n’a été trouvé car pour le nouvel entrant, qui devra faire grimper rapidement son nombre d’abonnés pour ne pas être trop dans le rouge, il n’est pas question de céder une partie des 10 meilleures affiches de la saison à Beinsports. Aux yeux du géant britannique, le prix payé (400 millions d'euros par an) inclus logiquement les 10 meilleures affiches, une position qui va certainement se défendre. Le quotidien national revient par ailleurs sur le prix de l’abonnement à DAZN pour les consommateurs, qui devrait bien se situer entre 30 et 40 euros par mois pour deux écrans. Le défi de la distribution attend maintenant les deux diffuseurs de la Ligue 1 avec un gros chantier pour DAZN plus que pour Beinsports, déjà très bien implanté dans le paysage audiovisuel français et qui figure au catalogue de Canal+. Ce qui ne devrait pas changer puisque la chaîne cryptée voit d’un bon oeil l’idée de proposer à ses abonnés une affiche de Ligue 1 par semaine via Beinsports.