Droits TV ‍: DAZN est déjà prêt à tout plaquer

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Le dossier des droits TV du football français doit aboutir dans les prochaines heures. DAZN est très méfiant et se prépare une sortie rapide si jamais les abonnés ne pleuvent pas.

C’est normalement ce jeudi 1er août que la LFP doit annoncer les diffuseurs de la Ligue 1 pour les années à venir. Les réunions s’intensifient et un ultime point est effectué ce jeudi pour tout valider et pouvoir enfin communiquer à ce sujet. Le partage est désormais connu, avec une enveloppe globale à 500 millions d’euros, dont 400 apportés par DAZN pour avoir 8 matchs sur 9. La plateforme britannique a eu beaucoup de mal à donner des garanties bancaires suffisantes pour permettre à la Ligue de s’assurer qu’un fiasco à la Mediapro n’était pas envisageable. Et dans l’autre sens, DAZN a aussi eu des exigences, sachant que la Ligue n’était clairement pas en position de force pour négocier sur certains points. Si le « Netflix du Sport » s’est engagé pour cinq ans, soit jusqu’en 2029, tout pourrait s’écrouler bien avant.

Moins bien qu'Amazon, et DAZN s'en va

Le roi @MikautadzeG sous ses nouvelles couleurs 🦁 pic.twitter.com/rmOuVzmlOG — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) July 29, 2024

En effet, une clause a été ajoutée au contrat permettant à DAZN de tout plaquer au bout de deux ans si le seuil des 1,5 millions d’abonnés n’est pas atteint. Une clause pas très rassurante pour le football français, et qui démontre que l’opérateur britannique s’inquiète d’un éventuel fiasco qui ne lui permettrait pas de rentrer dans ses frais, et se réserve donc une porte de sortie au bout de deux ans. Pour mémoire, même si Amazon n’a jamais vraiment dévoilé ses chiffres officiels, la plate-forme américaine a connu 1,6 millions d’abonnés en moyenne, avec des passages entre 1,4 et 1,8 millions d’abonnés. Un chiffre que DAZN n’a donc pas donné au hasard, et qui montre qu’il faudra être performant sur le plan du marketing pour séduire les Français avec cette offre football sur une nouvelle chaine. Sans quoi, cela pourrait vite tourner au vinaigre et mettre la LFP et la Ligue 1 dans une position très compliquée.

Car dans le même temps, BeIN Sports a négocié aussi une porte de sortie, mais au bout de trois ans, ce qui pourrait donner un étonnant saucisonnage des droits télévisuels du football français.