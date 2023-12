Droits TV ‍: DAZN achète des matchs en France, l'abonnement coûte cher

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Attendu comme futur diffuseur de la Ligue 1, le groupe DAZN tarde à trouver un accord avec la LFP. Mais, DAZN prouve jour après jour son intention d'investir en France. Il diffusera ses premiers matchs français en exclusivité début 2024.

Une attente interminable. C'est ce que vivent les clubs de Ligue 1, la LFP et les téléspectateurs de Ligue 1 depuis octobre dernier. A cette époque, la Ligue avait mis les droits TV de la Ligue 1 pour la période 2024-2029 sur le marché. On approche de la fin d'année 2023 et aucun droit n'a été attribué en Ligue 1 comme en Ligue 2. Le temps presse alors que le futur contrat entrera en vigueur dans quelques mois. Cela fait deux mois que la LFP négocie de gré à gré avec les différents acteurs audiovisuels, sans toutefois laisser filtrer la moindre information à ce sujet. DAZN est favori mais le groupe n'a toujours pas répondu favorablement aux attentes financières. De quoi faire douter certains observateurs à propos de la stratégie de DAZN en France.

DAZN diffusera deux matchs de National en 2024

Heureusement, malgré l'impasse des droits TV de la Ligue 1, DAZN continue son arrivée progressive en France. Après avoir conclu plusieurs accords avec les FAI (Fournisseurs d'accès à Internet) ainsi qu'avec Canal+, DAZN étoffe son catalogue de jour en jour. Son partenariat avec Canal+ lui permet de co-diffuser deux matchs de Ligue 1 et les matchs de D1 féminine. Désormais, DAZN va diffuser des matchs français en exclusivité. Le groupe a acquis les droits de diffusion de deux matchs...de National auprès de la FFF.

La FFF informe que le match de l'Étoile Rouge comptant pour la 17ème journée de championnat face à Orléans sera retransmis sur DAZN le vendredi 12 janvier. ⤵️ — Red Star FC ✪ (@RedStarFC) December 27, 2023

C'est le leader du championnat le Red Star qui en a fait l'annonce sur ses réseaux sociaux. DAZN va co-diffuser le match du lundi soir en National avec Canal+ Foot. Mais, « le Netflix du Sport » pourra aussi diffuser un match de National le vendredi soir et cette affiche sera en exclusivité sur ses antennes. Il faudra donc être abonné à DAZN, et payer 14,99 euros par mois pour regarder Red Star-Orléans, le vendredi 12 janvier prochain. Ne manque que la confirmation officielle de la FFF et/ou de DAZN. Cela viendrait toutefois s'inscrire dans la stratégie du média, lequel essaye d'acquérir un maximum d'abonnés avant une arrivée possible en Ligue 1 en août 2024.