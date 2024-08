Droits TV ‍: Canal+ fait une offre sans pitié à DAZN

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Dans une semaine, DAZN diffusera le match d'ouverture de la saison de Ligue 1 entre Le Havre et le PSG. La chaîne cherche des partenaires, et Canal+ semble prêt à entrer dans la danse.

Tandis que la colère est toujours grande du côté des amateurs de football suite à l'annonce par DAZN des prix pour s'abonner à la chaîne qui donnera en direct huit des neuf matches de chaque journée du Championnat de Ligue 1, le diffuseur s'organise pour monter ses équipes. Ainsi, L'Equipe évoque la possibilité que Paul Pogba et Adil Rami deviennent des consultants pour cette première année du contrat de cinq ans qui lie DAZN à la Ligue de Football Professionnel. Mais pour que le public puisse éventuellement, il faut évidemment que les chaînes soient disponibles et à sept jours du match Le Havre-PSG qui marquera le lancement de la chaîne, DAZN est seulement disponible via son application. Il faut désormais savoir si Canal+ va signer un accord pour distribuer la chaîne, et surtout si elle va permettre une offre couplée moins onéreuse. Les réponses risquent d'être dures à entendre pour les amateurs de foot.

Canal+ diffusera DAZN mais sans tarif réduit

Droits TV : DAZN va abandonner, il annonce la date https://t.co/H3w1030tpp — Foot01.com (@Foot01_com) August 8, 2024

Car ce vendredi, Sacha Nokovitch, journaliste spécialiste des médias dans le quotidien sportif a des nouvelles à donner et elles sont très moyennes concernant la collaboration entre Canal+ et DAZN. « DAZN devrait annoncer des accords avec la plupart des opérateurs ces prochains jours. Problème, vu l'urgence, elle n'aurait pas obtenu de minimums garantis. Les FAI ne prennent aucun risque et se contenteront d'un partage de revenus sur des abonnements qu'ils considèrent, en coulisses, élevés. Avec Canal+, grand partenaire de belN, les discussions seraient très bien engagées et devraient aboutir, mais pas forcément avec une offre commerciale couplée. Elle est pourtant espérée par les consommateurs depuis plusieurs jours dans l'espoir de payer un peu moins cher la totalité du foot à la télé », précise notre confrère. Autrement dit, DAZN sera bien disponible sur MyCanal, mais le prix ne sera pas revu à la baisse via une offre couplée. Une mauvaise nouvelle de plus dans ce dossier des droits TV.