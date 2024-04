Droits TV ‍: Canal+ appelé au secours de la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

La tension monte pour les clubs de Ligue 1 puisque la concurrence ne fait visiblement plus rage entre les diffuseurs. Au point même que la LFP compte sur Canal+ pour éviter le fiasco.

Grand patron de Canal+, Maxime Saada doit rire intérieurement en voyant ce qu'il se passe du côté de la Ligue de Football Professionnel concernant la vente des droits TV de la Ligue 1 à partir de la saison prochaine. Furieux contre Vincent Labrune, à qui il a reproché d'avoir trahi C+ pour céder les droits à Prime Vidéo, le dirigeant de la chaîne cryptée n'a pas bougé lors de l'appel d'offres, lequel a finalement échoué. Et à l'occasion de la négociation actuelle, qui se déroule de gré à gré, il semble bien que Canal+ soit le dernier recours alors que la concurrence s'est clairement effondrée.

La Ligue 1 sur DAZN et Prime Vidéo, c'est fini

Tandis qu'Amazon ne veut plus réellement miser énormément sur la Ligue 1 et que RMC a officialisé l'échec des négociations avec DAZN, seul Beinsports a fait une offre sérieuse, mais le média qatari ne veut pas diffuser l'intégralité de la Ligue 1. Selon Abdellah Boulma, qui suit de très près le dossier, la LFP compte de nouveau sur C+. S'exprimant sur les réseaux sociaux, le journaliste fait le point sur ce dossier très problématique, puisque les 18 clubs de Ligue 1 comptent sur l'argent des droits TV pour vivre. « DAZN est quasiment hors course, Bein est toujours en lice mais ne veut pas 100% des droits, La LFP doit convaincre Canal de revenir à la table des négociations (...) J’ai déjà évoqué le cas Amazon. Ils n’étaient pas (réellement) dans la course, ils visaient le minimum à savoir un lot. Mais c’est mal barré.. Messi, Neymar et maintenant Mbappé, on ne vend pas le même produit même si certains spécialistes nous ont expliqué que l’impact serait minime », précise Abdellah Boulma.

◉ DAZN est quasiment hors course.

◉ Bein est toujours en lice mais ne veut pas 100% des droits.

◉La LFP doit convaincre Canal de revenir à la table des négociations #DroitsTV #L1 https://t.co/PRRShl1WxM — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) April 5, 2024

Maxime Saada a donc la totalité des atouts dans les mains, sachant qu'en même temps Canal+ est le favori pour prolonger son contrat avec le Top 14. Certains vont devoir ravaler leur fierté s'ils souhaitent que la chaîne historique de la Ligue 1 revienne négocier, mais dans le football circus, comme l'appelait Stéphane Guy, tout est possible. Car en proposant le Top 14, le meilleur de la Ligue 1, la Formule 1, le MotoGP, et en attendant de savoir qui aura la NBA la saison prochaine, Canal+ peut frapper très très fort.