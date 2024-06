Droits TV ‍: Canal+ a tranché le sort de Vincent Labrune

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Il est urgent pour la Ligue 1 de trouver un diffuseur et surtout une somme minimale pour ses droits TV. Pour certains spécialistes, Canal+ peut encore revenir en sauveur. Un scénario complètement exclu par Daniel Riolo.

Plus que jamais, la Ligue 1 et ses clubs sont au bord du gouffre. A moins de deux mois de la prochaine saison, les droits TV du championnat n'ont toujours pas trouvé preneur. Les formations de l'élite n'ont toujours pas le moindre centime à se mettre sous la dent. Une situation catastrophique alors que Vincent Labrune visait le milliard d'euros de droits TV. Finalement, obtenir 500 millions d'euros de droits domestiques serait un moindre mal. Amazon n'a jamais été de la partie, DAZN ne mettra pas plus d'argent que les 500 millions, beIN Sports compte ses sous et Canal+ boycotte le processus. La relation entre la chaine cryptée créée en 1984 et la LFP semble être la clé.

Vincent Labrune a fait définitivement fuir Canal

Certains observateurs croient encore possible le retour de Canal+ dans les négociations. Pour eux, Canal+ fait trainer les choses tout en attendant un geste de la Ligue. Canal inquiète la LFP mais il a encore besoin de la Ligue 1 qui reste un produit d'appel important pour la chaine en France. Une théorie balayée d'un revers de main par Daniel Riolo. Sur RMC, il a révélé que Canal+ ne comptait pas changer de position sur le sujet.

« Après les avoir traité comme des va-nu-pieds, tout d’un coup Labrune arrive et il fait cou-couche panier avec des « Allez, ouvrez-moi la porte ! Ouvrez-moi la porte ! ». S’il arrive à faire ouvrir la porte à Canal ok mais, selon mes informations, ils ne vont pas ouvrir la porte », a t-il indiqué dans l'After Foot. Il en a profité pour tacler le président de la LFP, jugé 100% responsable de la situation mais surtout de la possible faillite qui attend les clubs français. Le sort des clubs de Ligue 1 est-il déjà joué ? Pas tout à fait selon Daniel Riolo qui a suggéré qu'un départ de Vincent Labrune pourrait tout arranger avec Canal+ notamment. « C’est encore autre chose et je pense que ça peut être une solution », a t-il avoué tout en incitant les présidents de clubs à faire tomber Vincent Labrune au plus vite.