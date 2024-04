Droits TV ‍: BeIN + Canal = 900 ME, l'accord est proche ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Vincent Labrune touche au but dans les négociations pour les droits TV. La mise en place se finalise pour un ticket qui mettra largement en avant BeIN Sports, a un montant bien inférieur à celui rêvé par la LFP et le football français.

A désormais quasiment un mois de la fin de la saison, la LFP n’a toujours pas annoncé qui diffusera les matchs de Ligue 1 la saison prochaine, et également sous quelle forme, dans quelle disposition. Cela fait beaucoup de mystères alors que cette organisation est tout de même cruciale. Mais ce qui l’est plus encore, c’est l’enveloppe que recevra la Ligue pour donner les droits à la société qui retransmettra les rencontres. Il y a désormais de plus en plus de certitudes, mais beaucoup de doute sur le montant total, et sur la répartition. Ainsi, DAZN a été écarté avec son offre jugée trop basse, et Amazon Prime ne devrait pas récupérer grand chose pour la même raison. Il est encore difficile de savoir si Canal+ fera partie de cet appel d’offres comme diffuseur, ou simplement comme distributeur. Car le grand gagnant, un peu poussé par l’état français sur la plus haute marche du podium, n’est autre que BeIN Sports.

💶📺 Les négociations pour les droits TV restent ouvertes. beIN Sports mène la course après le retrait de DAZN. La LFP espère atteindre 900 millions d'euros avec les ventes internationales. Canal+ pourrait conserver des matchs via un accord avec beIN. #Ligue1 #DroitsTV — Sébastien Vidal (@SebEcrivainFoot) April 16, 2024

Pour beaucoup d’observateurs du marché, cela ne fait désormais aucun doute que la chaine qatarie va rafler au moins 80 % des matchs, et peut-être arriver à en négocier deux sur une autre chaine, qui pourrait être Canal+. Daniel Riolo l’a encore confirmé cette semaine, il faut se préparer à suivre la Ligue 1 sur BeIN Sports pour les années à venir. Mais pour quel montant ? On le sait, le média qatari ne comptait pas participer au départ à cette enchère. Et de son côté, la Ligue espérait récupérer 1 milliard d’euros. Ce ne sera pas à ce niveau, assure Sébastien Vidal, journaliste spécialisé sur la Ligue 1.

« Les négociations pour les droits TV restent ouvertes. beIN Sports mène la course après le retrait de DAZN. La LFP espère atteindre 900 millions d'euros avec les ventes internationales. Canal+ pourrait conserver des matchs via un accord avec beIN », a livré le suiveur du championnat de France, pour qui l’enveloppe pour la Ligue 1 risque d’être bien basse, car les droits à l’international vont augmenter. Mais cela ne garantira pas un total de 900 millions d’euros pour Vincent Labrune, qui a revu ses objectifs à la baisse. D’autant que le patron de la LFP sait aussi que le temps ne joue pas en sa faveur avec la fin de la saison qui approche.