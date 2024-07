Droits TV ‍: Aucune chaîne ne veut la Ligue 1, la LFP ment

Dans : Ligue 1.

Depuis 48 heures, l'hypothèse d'une fin heureuse dans le dossier des droits TV circule, mais à la veille d'une réunion cruciale de la LFP, certains médias affirment que Vincent Labrune n'a strictement aucune offre pour diffuser la Ligue 1.

Le quotidien L'Equipe affirme ce jeudi que DAZN et Beinsports sont désormais les deux favoris pour acheter les droits de diffusion de la Ligue 1, alors que nous sommes désormais à un mois et demi de la reprise du championnat. De quoi rassurer les 18 clubs qui attendent avec angoisse que la Ligue de Football Professionnel lui garantisse des revenus pour la saison 2024-2025. Un certain vent d'optimisme règne donc, d'autant que plusieurs sources révélaient que Nasser Al-Khelaifi avait décidé de prendre le dossier en charge.

Sauf que ce scénario de rêve se heurte à des révélations qui vont dans un sens totalement opposé. Ainsi, Abdellah Boulma démonte entièrement l'hypothèse d'un miracle de dernière minute. « "Si la LFP prie toujours pour un signe de beIN, après une année entière de processus, elle est foutue. La LFP n'a littéralement rien". Déclaration d’un proche du dossier, après avoir lu l'article de L'Equipe. On peut aussi se demander combien de cadres de la LFP et de LFP Media seront encore en poste dans plusieurs mois... », lance le journaliste. Et il est soutenu dans ce scénario catastrophe par un confrère de RMC.

La Ligue 1 au bord du précipice

Arthur Perrot, qui suit le dossier de longue date pour le média, explique que lui aussi ne croit pas à une solution au finish et que ses sources sont plutôt très inquiètes pour la vente des droits de diffusion de la Ligue 1. « Seul négociateur, Vincent Labrune marche au bord du précipice et le football français est encordé avec lui. Hausse de salaire mirobolante, publicité à tout bout de champ sur sa proximité avec le président de la République, le bluff a fini par agacer les protagonistes de la table de jeu. Labrune joue au poker et il a littéralement une paire de 2, tout en disant qu'il a un roi et une dame », ont expliqué des sources au journaliste de RMC, qui dément l'implication décisive de Nasser Al-Khelaifi dans ce dossier brûlant, mais reconnaît que Yousef Al-Obaidly, PDG de Bein Media Groupe, oeuvre toujours pour essayer de ramener Canal+ dans la boucle. Mais sans réussite pour l'instant. Le conseil d'administration de la LFP se réunissant ce vendredi, l'ambiance risque donc d'être tendue si finalement Vincent Labrune n'a rien à annoncer.