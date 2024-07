Droits TV ‍: DAZN ou Beinsports, la Ligue 1 sauvée dans 24h

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Dans 24 heures, on devrait connaître le futur diffuseur de la Ligue 1. En effet, la Ligue de Football Professionnel va se réunir vendredi et une décision sera prise, avec la possibilité d'une énorme surprise.

C'est une nouvelle qui est passée inaperçue aux yeux des amateurs de football, mercredi, la Fédération Française de Basket-Ball et la Ligue Nationale de Basket ont annoncé la vente des droits audiovisuels du championnat de France à DAZN, sur une période de cinq ans, de septembre 2024 à juin 2029. Une superbe prise pour ce que l'on appelle le Netflix du sport, qui pourrait frapper encore plus en France d'ici à ce week-end. En effet, après avoir vu son offre de 500 millions d'euros par saison être refusée par la Ligue de Football Professionnel, le média est revenu à la charge pour s'offrir la Ligue 1 et ce vendredi, à l'occasion d'un conseil d'administration, un choix sera probablement officialisé. Même si Vincent Labrune espère toujours que Beinsports fera dans les prochaines heures une offre qui emportera tout, L'Equipe confirme que non seulement DAZN tient la corde, mais qu'en plus le groupe anglais à un énorme soutien.

DAZN ou Beinsports, finale pour la Ligue 1

DAZN a un atout et non des moindres dans les mains, puisque si la chaîne sportive a les moyens techniques de proposer un très bon produit pour le championnat de Ligue 1, elle est surtout soutenue par CVC. « Le fonds CVC, qui a offert 1,5 milliard d'euros à la LFP contre 13 % de ses recettes commerciales à vie, entretient de bonnes relations avec DAZN et pousse dans ce sens », révèle Etienne Motti, qui rappelle que la LFP pense toujours à sa fameuse chaîne 100% Ligue mais que ce n'est clairement pas le scénario attendu par les 18 clubs de Ligue 1. Ces derniers jours, le nom de Nasser Al-Khelaifi avait été lâché avec le secret espoir que le président du PSG et de Bein Media Group fassent l'effort qu'il fallait pour sauver la Ligue 1. Le quotidien calme tout de même cette hype autour du dirigeant qatari en rappelant que du côté de Beinsports on n'avait pas toujours été très clair avec la Ligue de Football Professionnel en faisant parfois des promesses sans lendemain.

Quoi qu'il en soit, le feuilleton de l'été, qui terrorise la Ligue 1 et bloque le marché des transferts, devrait se terminer vendredi. Mais personne ne connaît encore la réponse concernant ce que va rapporter la vente des droits de diffusion à la L1. En l'espace d'un an, on est passé d'un milliard d'euros par saison à 500 millions d'euros, et même à un potentiel zéro euro si la LFP doit lancer sa chaîne et partir de rien. Autrement dit, les 18 propriétaires des clubs français engagés dans le championnat 2024-2025 doivent croiser les doigts en espérant que DAZN ou Beinsports sorte l'offre qui va enfin rallumer la lumière dans un football hexagonal de plus en plus inquiet alors que la saison reprend le 16 août.