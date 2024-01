Droits TV ‍: 25,99 euros par mois, DAZN envoie l'addition

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Personne ne sait qui va remporter les droits TV de la Ligue 1, mais DAZN est désormais le grand favori. Le média britannique va inévitablement revoir ses tarifs à la hausse en cas de victoire.

Le média DAZN est toujours considéré comme le grand favori pour récupérer les droits TV de la Ligue 1. Tout simplement parce que le « Netflix du sport » est le plus motivé à aller au bout de la démarche, alors que Canal+ boude clairement cet appel d’offres, et qu’Amazon comme BeIN Sports restent en retrait. L’arrivée de la plateforme britannique changerait la donne une nouvelle fois pour les téléspectateurs français, qui sont désormais habitués à devoir passer d’un abonnement à l’autre pour suivre leur club préféré.

Pour le moment, DAZN cherche surtout à se faire connaitre en France, et l’a fait à travers quelques opérations sur le football féminin, le National, et même quelques rencontres de Ligue 1 en partenariat avec Canal+. Car le média britannique sera distribué par Canal en raison d’un accord déjà passé, ce qui lui garantit une forte exposition que n’a par exemple pas Amazon, totalement indépendante à ce niveau.

Un abonnement qui va forcément grimper

Mais la question que de nombreux suiveurs du football français se pose est assez simple, que se passera-t-il si DAZN récupère tout ou une partie des droits de la Ligue 1 ? Actuellement, DAZN peut s’obtenir via un abonnement classique, comme n’importe quel souscription de site en streaming, mais il est surtout regardé parce qu’il est compris gratuitement dans l’offre Canal+ Sport et Canal+ Friends & Family. Un accord qui convient à tout le monde, car la plateforme fait connaitre ses programmes, et Canal+ étend son influence en tant que distributeur.

Tout cela va pourtant voler en éclats si jamais DAZN récupère des matchs de Ligue 1. A l’heure actuelle, l’abonnement sans engagement coûte 14,99 euros par mois, et celui avec engagement d’un an se monte à 9 euros par mois. Un montant abordable pour suivre le sport mais qui ne sera plus de mise en cas de victoire sur l’appel d’offres, affirme Capital. Le magazine spécialisé prévoit un passage de 14,99 euros à 25,99 euros pour le prix de l’abonnement.

Autre solution, la création d’une plateforme spécialisée pour la Ligue 1, avec un abonnement de base à 9,99 euros, et ensuite un montant à rajouter pour accéder aux matchs, comme le fait actuellement Amazon Prime. C’est ce que propose déjà DAZN en Allemagne, avec une formule de plus en plus cher en fonction des programmes voulus (des fléchettes en bas de l’échelle, à la Ligue des Champions et la Bundesliga au sommet pour 30 euros par mois). Les téléspectateurs savent donc à quoi s’attendre en cas de prise de pouvoir de DAZN. Ce ne sera pas une bonne surprise pour leur portefeuille, même si c’est désormais une habitude de cumuler les abonnements de plus en plus chers pour suivre le championnat de France.