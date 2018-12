Droits télé : Canal+ fait flipper la Ligue sur le jackpot annoncé

Dans : Ligue 1.

Le dernier appel d’offres des droits télé de la Ligue 1 a été considéré comme un véritable succès historique pour notre championnat et la Ligue.

Un nouveau venu est apparu et a raflé de nombreux lots majeurs, faisant exploser les prix puisque le milliard d’euros par an de revenus garantis a été dépassé. Grand perdant de ce sprint haletant, Canal+ s’est fait griller par bein SPORTS, mais surtout par Mediapro, groupe audiovisuel espagnol qui entend faire une entrée fracassante en France. De son côté, la chaine cryptée espère négocier avec Mediapro pour récupérer un match ou deux par semaine et ainsi limiter une éventuelle perte d’abonnés. Et dans ce bras de fer annoncé, Maxime Saada, président du directoire de Canal+, n’hésite pas à lâcher quelques petites phrases qui peuvent glacer le sang des dirigeants du football français.

« Bientôt, il faudra avoir plus d'abonnés que de population en France pour rentabiliser ! On a misé beaucoup plus que ce qu'on payait auparavant, on a été au maximum de nos capacités et on avait un montant autorisé par Vivendi très supérieur à ce qu'on dépensait historiquement. Pour l'instant, il y a la danse de la joie chez les présidents (de clubs), mais ils n'ont pas encore touché l'argent... », a prévenu Maxime Saada dans Les Echos. Une manière de rappeler que Mediapro, qui avait remporté les droits télé en Italie il y a quelques mois de cela, a vu sa victoire être remise en cause puis annulée pour des garanties bancaires jugées insuffisantes par les instances italiennes…