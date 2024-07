Dortmund ‍: Moukoko claque la porte, la Ligue 1 l'appelle

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

Le Borussia Dortmund est connu pour révéler des pépites. Mais rien ne s'est vraiment passé comme prévu avec le prodige allemand Youssoufa Moukoko.

Youssoufa Moukoko peine à faire son trou en Bundesliga et a donc décidé de quitter le Borussia Dortmund cet été. L'attaquant allemand de 19 ans voulait avoir sa chance avec les Marsupiaux mais rien n'y fait, sa direction ne lui fait pas confiance. De quoi l'agacer lui et son agent, qui ont pris la décision d'arrêter les frais. A deux ans de la fin de son contrat dans la Ruhr, Youssoufa Moukoko se cherche un nouveau défi. Et il est apparemment disposé à quitter l'Allemagne pour lancer enfin sa carrière au plus haut niveau. Estimé à 20 millions d'euros par le Borussia Dortmund, Moukoko ne manque pas de courtisans.

Youssoufa Moukoko, la Ligue 1 lui tend les bras

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝐘𝐎𝐔𝐒𝐒𝐎𝐔𝐅𝐀 𝐌𝐎𝐔𝐊𝐎𝐊𝐎 #18 (@youssoufa_10)

Selon des informations données par son agent, Patrick Williams, ces dernières heures au journaliste Fabrizio Romano, le natif de Yaoundé n'est plus heureux avec les Marsupiaux. Toutes les options sont explorées, dont la Ligue 1 pour une arrivée cet été : « Je dis que le BVB fait une erreur en cédant Youssoufa. Avec si peu de temps de jeu, tout le monde saura que la valeur marchande de Youssoufa sera faible et que Dortmund ne peut pas espérer grand-chose. Nous voulions que ce soit différent, mais c'est le business du football. Youssoufa est totalement clair dans son esprit, extrêmement concentré et sait ce qu'il veut pour faire avancer sa carrière. Maintenant, nous sondons l'intérêt de l'Angleterre, de l'Espagne et de la France ». Si le PSG ne fait logiquement pas partie des clubs intéressés, l'OM, le LOSC, le Stade Rennais, Nice ou encore l'OL pourraient être des destinations de choix pour Youssoufa Moukoko, qui sera plus revanchard que jamais pour prouver sa valeur.